Trotz Krise: Städte in NRW steigern 2020 ihre Investitionen

Essen. Laut Bertelsmann-Report haben die Städte 2020 mit einem Überschuss abgeschlossen. Für die nächsten Jahre sehen die Autoren aber Probleme.

NRW-Städte haben im Krisenjahr 2020 besonders von den Finanzhilfen durch Bund und Land profitiert. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten „Kommunalen Finanzreport“ der Bertelsmann-Stiftung hervor. Demnach haben die NRW-Städte dank der Hilfen einen finanziellen Schaden von rund vier Milliarden Euro auffangen können. Sie haben Kassenkredite abgebaut und sogar 15 Prozent mehr Geld in ihre Infrastruktur investiert als 2019.

„Diese Hilfen waren notwendig, denn in der Krise muss der Staat handlungsfähig bleiben“, sagt Bertelsmann-Expertin Kirsten Witte. Bundesweit haben die Städte in den 13 Flächenländern zum sechsten Mal einen Überschuss erzielt. Er lag 2020 bei rund zwei Milliarden Euro und 26 Euro je Einwohner. In NRW sind es 49.

Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind um 20 Prozent eingebrochen

Ohne die Bundes- und Landeshilfen hätten die Rathäuser an Rhein und Ruhr ein gewaltiges Finanz-Loch stopfen müssen, das sich vor allem wegen der wegbrechenden Gewerbesteuer aufgetan hatte. In NRW gingen die Gewerbesteuereinnahmen laut Report um 2,6 Milliarden Euro und 20 Prozent im Vergleich zu 2019 zurück. In Duisburg lag das Minus bei 40 Prozent. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie bei Gebühren gab es demnach Verluste.

Bund und Länder haben mit beispiellosen Hilfen reagiert. Für die NRW-Städte beläuft sich die Unterstützung laut Studie auf über vier Milliarden Euro. Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer sind kompensiert worden, zugleich hat der Bund sich stärker an den städtischen Harzt-IV-Kosten beteiligt. Letzteres entlastete die NRW-Kommunen mit 1,03 Milliarden Euro und brachte allein Gelsenkirchen 112 Euro pro Einwohner zusätzlich. Zugute kam den Städten unter anderem die etwas mildere Rezession.

Leichte Entspannung gab es bei den Kassenkrediten, was bei Privathaushalten den Dispokrediten entspricht. Im Landesschnitt sanken diese in NRW auf gut 21 Milliarden. Das sind mehr als fünf Milliarden weniger als beim Höchststand im Jahr 2016.

Studienautoren warnen vor Haushaltskrisen in den Städten

Trotz des vergleichsweise glimpflichen Ausgangs warnen die Studienautoren vor neuen Haushaltskrisen in den Städten. Die Kommunen werden bundesweit von 2021 bis 2024 voraussichtlich Defizite im Gesamtumfang von 23 Milliarden Euro aufbauen, heißt es im Finanzreport. Die Haushaltslöcher drohen wegen steigender Ausgaben und geringerer Steuereinnahmen. Der Deutsche Städtetag forderte, dass Bund und Länder für die Jahre 2021 und 2022 noch einmal die Gewerbesteuerausfälle der Kommunen ausgleichen. (dpa/stew)

