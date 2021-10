Trotz Corona-Zahlen: NRW schafft Masken im Unterricht ab

Düsseldorf Schulministerin Gebauer setzt ihre Ankündigung um, ab 2. November auf die Maske im Unterricht zu verzichten. Es dürfte Kritik hageln.

Trotz rasant steigender Infektionszahlen: Die Landesregierung hat entschieden, die Maskenpflicht in den Schulen für alle Jahrgänge ab dem 2. November auch in den Unterrichtsräumen am Sitzplatz aufzuheben.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sprach am Donnerstagmorgen von einem "verantwortbarer Schritt". Die hohe Impfquote unter den Lehrkräften und die bisherigen Erfahrungen mit Infektionen in der Schule ließen den Wegfall der Maskenpflicht am Platz zu: "Wir geben unseren Kindern und Jugendlichen damit ein weiteres und wichtiges Stück Normalität zurück“, so Gebauer.

Die Maskenpflicht entfällt auch bei der Betreuung in der Offenen Ganztagsschule (OGS). Nur wenn die Schüler von ihrem Sitzplatz aufstehen und sich im Schulgebäude bewegen, müssen sie die Mund-Nase-Bedeckung wieder tragen. Auf dem Schulhof gibt es schon länger keine Maskenpflicht mehr. Für Lehrer entfällt die Maskenpflicht ab nächster Woche generell im Unterricht, solange ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den Kindern eingehalten wird.

Die Abschaffung ist hochumstritten. Die Lehrergewerkschaft GEW hatte ebenso Bedenken angemeldet wie die Opposition im Landtag und diverse Experten. Gebauer hatte die Aufhebung bereits vor Wochen zum 2. November in Aussicht gestellt, dies jedoch eigentlich von der Entwicklung des Infektionsgeschehens abhängig gemacht. Warum der Schritt nun trotz der wieder rasant steigenden Corona-Zahlen insbesondere unter Kindern gegangen wird, blieb zunächst unklar.

