Tod von Amad A. wohl Folge von fehlerhafter Polizeisoftware

Die Tür zur Zelle 143 in der Klever Justizvollzugsanstalt. In dieser Zelle verbrannte Amad Ahmad.

Düsseldorf/Kleve. Polizist berichtet von "Riesenproblemen" mit NRW-Polizei-Software Viva. Syrer Amad A. war unschuldig eingesperrt worden und starb im Gefängnis.

Im Fall des unschuldig eingesperrten und verbrannten Syrers Amad A. hat ein Kommissar über „massive Probleme“ mit der zentralen NRW-Polizeisoftware Viva berichtet. Besonders der Umgang mit Alias-Personalien und die Zusammenführung von Personen-Datensätzen sei problematisch gewesen und letztere schließlich streng verboten worden, wenn die Datensätze auch im bundesweiten System Inpol auftauchten, sagte der 63-jährige, inzwischen pensionierte Kommissar aus Siegen am Dienstag vor dem Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags. „Die Situation hat zu Riesenproblemen im gesamten Land geführt.“

Es seien vom System immer wieder Verknüpfungen von Personen angezeigt worden, bei denen es völlig abwegig gewesen sei, eine Identität anzunehmen. Beim Versuch, die Identität eines Mannes zu klären, habe er einmal 108 verschiedene Vorschläge erhalten. Umgekehrt habe es von einer Person auch einmal zwei Kriminalakten unter zwei verschiedenen Namen gegeben.

Fatale Zusammenführung von Personen-Daten

Entsprechend habe er die ihm unterstellte Sachbearbeiterin auch nicht angewiesen, Personensätze zusammenzuführen. Diese hatte behauptet, den Auftrag, die Daten des Syrers Amad A. mit denen des Afrikaners Amedy G. zusammenzuführen, entweder von Kolleginnen, oder ihrem Vorgesetzten erhalten zu haben.

„Ich nehme an, sie hat eine falsche Entscheidung getroffen in der Absicht, das Richtige zu tun“, sagte der Zeuge. Das eigentlich vorgeschriebene Vier-Augen-Prinzip bei der Dateneingabe sei in der Praxis nur stichprobenhaft möglich gewesen. Er hätte eine Zusammenführung zweier Personen-Datensätze vermutlich auch gar nicht bemerkt. Zum Zeitpunkt der Eingabe sei er bereits nicht mehr im Dienst gewesen.

Sachverständige kritisiert Umgang mit der Software

Auf den Fehler seien Landesbehörden bereits im Februar 2018 hingewiesen worden, heißt es in einem Brief einer Sachverständigen, über den zuvor die Nachrichtenagentur dpa am Dienstag berichtete hat. Bei der Polizei in Kleve sei damals aufgefallen, dass bei zwei zufällig gleichen Namensfragmenten ein sogenannter Kreuztreffer angezeigt worden sei. Die Polizei Kleve habe damals gewarnt, dass dies zu unrechtmäßigen polizeilichen Maßnahmen führen könne. Der Fehler sei aber erst nach der Inhaftierung von Amad A. behoben worden.

Zugleich kritisierte die Sachverständige, eine Datenforensikerin, den Umgang mit ihr. Sie sei einstimmig vom Untersuchungsausschuss als sachverständige Zeugen geladen und für ihre Arbeit nicht finanziell honoriert worden. Dennoch sei sie danach unfair angegriffen worden. „Ich verwahre mich nachdrücklich gegen die Diskreditierung meiner Person“, schreibt sie in einem Brief an den Ausschussvorsitzenden Jörg Geerlings (CDU).

Die Behauptung der CDU-Fraktion, ihre Arbeitsergebnisse seien widerlegt, weist sie zurück. Die „beratende“ Softwarefirma, die dafür von der CDU angeführt werde, sei in Wirklichkeit der verantwortliche Hersteller des fehlerhaften Systems. Das Unternehmen kassiere für sechs Jahre Wartung des Systems 27,7 Millionen Euro und sei alles andere als unabhängig. Der Öffentlichkeit werde ein falsches Bild der Fakten vermittelt.

Sachverständige wehrt sich gegen Kritik an ihrer Arbeit

„Ich bin über den respektlosen Umgang mit der Zeugin schon lange sehr unglücklich“, sagte SPD-Obmann Sven Wolf auf Anfrage. „Solche Angriffe auf die Integrität einer ausgewiesenen Expertin habe ich noch nicht erlebt. Dass unangenehme Zeugenaussagen verächtlich gemacht werden sollen, scheint offensichtlich.“

„Die öffentlichkeitswirksame Anfeindung von Sachverständigen, die ihre Expertise und ihre Zeit für die Aufklärung komplexer und wichtiger Sachfragen opfern, ist stillos und unangemessen“, kritisierte auch der Obmann der Grünen, Stefan Engstfeld. „Wir sind auf unabhängige Sachverständige angewiesen.“

Statt sich mit dem Gutachten der Expertin sachlich auseinanderzusetzen, berufe man sich für ihre „Vernichtung“ auf ein Gutachten ausgerechnet der Akteure, deren Handeln zu untersuchen sei.

Amad A. war wohl im Jahr 2018 irrtümlich eingesperrt worden

Der Syrer war den bisherigen Ermittlungen zufolge im Juli 2018 irrtümlich wegen eines Haftbefehls eingesperrt worden, der für den dunkelhäutigen Amedy G. aus Mali galt.

Der hellhäutige Amad A. hatte wochenlang in Kleve unschuldig im Gefängnis gesessen und schließlich in seiner Zelle selbst Feuer gelegt. Dabei erlitt er so schwere Verbrennungen, dass er im September 2018 in einer Klinik starb. (dpa)