Fall Amad A.: Führte Gleichgültigkeit zur Verwechslung?

Im Fall des Todes eines unschuldig inhaftierten Syrers werden die Umstände einer fatalen Verwechselung immer rätselhafter. Die Würzburger IT-Expertin Annette Brückner, die auch schon als Zeugin im Untersuchungsausschuss des Landtags ausgesagt hat, stellte nun eine ganz neue Theorie auf.

In einem vertraulichen 30-seitigen Gutachten, das unserer Redaktion vorliegt, will sie anhand von digitalen Spuren nachgewiesen haben, dass entscheidende Veränderungen in den Polizei-Datenbanken erst drei Tage nach der Verhaftung des 26-jährigen Syrers Amad A. im Juli 2018 vorgenommen worden seien. Erst dadurch sei eine nachträgliche Verknüpfung mit einem dunkelhäutigen Malier ermöglicht worden, der damals per Haftbefehl gesucht wurde. „Es handelt sich meiner Ansicht nach nicht um technischer Fehler der beteiligten Informationssysteme“, schreibt Brückner, die sich seit Jahren mit der Computer-Forensik polizeilicher Auskunftdateien beschäftigt. Vielmehr hätten Gleichgültigkeit und Unaufmerksamkeit auf verschiedenen Ebenen der polizeilichen Bearbeitung in NRW zur Verknüpfung von zwei Personen geführt, die außer Elementen eines Aliasnamens gar nichts miteinander verbinden konnte.

War die Verwechselung vpn Amad A. gar kein technischer Fehler?

Amad A. war am 6. Juli 2018 an einem Baggersee in Geldern am Niederrhein festgenommen worden, weil er Frauen sexuell belästigt haben soll. Die Streifenbeamten, die ihn festnahmen, wurden offenbar privat von einer der Frauen alarmiert, deren Vater selbst Polizist ist. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es auf der Wachse zu einer Verwechselung in den Polizei-Datenbanken mit einem Afrikaner, den die Hamburger Polizei zur Fahndung ausgeschrieben hatte. Wochenlang saß Amad A. so unschuldig in der Justizvollzugsanstalt Kleve in Haft und kam im September 2018 bei einem vermutlich selbst gelegten Zellenbrand ums Leben.

Das Landeskriminalamt ging nach internen Recherchen bislang davon aus, dass eine Sachbearbeiterin der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein am 4. Juli 2018 – zwei Tage vor der Festnahme in Geldern - einen Datensatz im landeseigenen polizeilichen Auskunftssystems „Viva“ geändert und damit eine fatale Fehlerkette in Gang gesetzt habe. Die Siegener Behörde war für den Datensatz zuständig, da Amad A. als Flüchtling dort erstmals in Deutschland registriert worden war.

Landeskriminalamt soll Gutachten der IT-Expertin im Fall Amad A. prüfen

So soll überhaupt erst bei späteren Abfragen eine Verbindung zwischen einem gesuchten Afrikaner namens Amedy G. Und Amad A. möglich geworden sein. Die bisherigen Zeugenaussagen im Untersuchungsausschuss des Landtags ließen jedoch erhebliche Zweifel an dieser Version. Das Gutachten von IT-Expertin Brückner wurde nun zur Prüfung an das Landeskriminalamt weitergeleitet.