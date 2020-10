Studie zeigt: Alltagsmasken schützen gegen Corona-Infektion

Essen. Raumfahrtforscher simulierten den Flug von Aerosolen in der Raumluft. Obwohl Viren den Stoff durchdringen können, sind Masken effektiv

Immer wieder wird die Schutzwirkung von Alltagsmasken in Zweifel gezogen. Es gebe keinen wissenschaftlichen Beweis, dass sie eine Ansteckung mit dem Coronavirus wirksam verhindern könnten, hatte zuletzt der Chef der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, zunächst behauptet. Auch in Schulen ist die Maskenpflicht ein umstrittenes Thema. Eine Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln könnte hier nun Klarheit schaffen. Zwar können die Masken aus Stoff winzige Luftpartikel (Aerosole) nicht komplett aufhalten, dennoch bieten sie einen effektiven Schutz gegen Infektionen, ergab die Untersuchung.

Die DLR Forscher analysierten die Verbreitung möglicher infektiöser Viren in einem geschlossenen Raum. Dazu setzten sie ein Verfahren ein, das sonst für die Analyse von Strömungen in der Luft- und Raumfahrt genutzt wird. Diese Technik ermögliche es, den Luftstrom des Atems, seine Ablenkung durch die Masken und den Flugweg von Aerosolen in einem Raum genau zu verfolgen und sichtbar zu machen.

Millionen winzige Seifenbläschen zeigen die Luftströmung

In einer ersten Phase wurden die Strömungen der Atem- und der Raumluft bei unterschiedlichen Masken untersucht. Dazu wurde ein zwölf Quadratmeter großer Experimentierraum mit winzigen Seifenblasen geflutet, jedes Bläschen nur etwa so groß wie ein Zuckerkörnchen. Diese schweben längere Zeit in der Luft und folgen den verschiedenen Strömungen im Raum.

In dem Testzimmer sitzt zugleich eine lebensgroße Testpuppe. Ihre künstliche Lunge erzeugt eine regelmäßige Luftströmung wie von einem Menschen. Eine eingebaute Heizung gibt „Körperwärme“ ab und erzeugt in der umgebenden Luft eine Thermik, also aufsteigende Luftbewegungen. Hochauflösende Spezialkameras verfolgten dabei die Bewegungslinien der Millionen winzigen Seifenbläschen im Raum.

Versuche zeigen positiven Effekt

„Die Versuche zeigen deutlich den positiven Effekt von Alltagsmasken – und das, obwohl kleine Aerosole den Stoff durchdringen können“, zieht Versuchsleiter Prof. Andreas Schröder vom DLR-Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik Bilanz. Ausgeatmete Partikel passierten zwar fast ungehindert die Maschen der Versuchsmasken und folgen dann dem Strömungsfeld im Raum.

Die Masken schützen aber dennoch, so Schröder, denn sie verlangsamen die Atemluft und lenken sie um. „Die Laborversuche zeigen, dass die Mund-Nasen-Masken den ausgeatmeten Luftstrom mit den Aerosolen effektiv abbremsen“, so die DLR-Studie.

Mit der Thermik steigen die Aerosole in die Höhe

Die Thermik, also die durch Körperwärme aufsteigende Luft, lasse infektiöse Partikel wegen der Maske in Körpernähe bleiben. Sie schweben zur Decke, wo sie dann der Luftströmung folgen und sich langsam im Raum verteilen. Bei längeren Wegen durch den Raum vermischen sich die Aerosole mit der Luft und verdünnen sich dadurch: „Die lokale Konzentration der möglichen infektiösen Aerosole im Raum sinkt durch die Masken insbesondere gegenüber Personen, die sich in der Nähe aufhalten.“

Dennoch müsse auf regelmäßige Lüftung geachtet werden, um die Anreicherung der Partikel zu verhindern, mahnen die Wissenschaftler. Auch sei es ratsam, trotz Mund-Nasen-Schutz Abstand zu halten. Eine Maskenpflicht in Schulen kann demnach dazu beitragen, Infektionen zu vermeiden.

Raumfahrtmediziner setzen Untersuchung fort

In einer nächsten Phase wollen die Forscher das Infektionsrisiko der Aerosole und ihre Bewegungen im Raum weiter untersuchen. Am Institut für Softwaretechnologie soll auf Basis der bisherigen Messungen eine Simulation der Partikel-Flugbahnen im Raum erstellt werden. Zudem wird das DLR-Institut für Raumfahrtmedizin die Eigenschaften von simulierten Bio-Aerosolen und deren Reaktion auf diverse Masken weiter untersuchen.