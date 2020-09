Essen. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sind für Dienstag zum Streik aufgerufen, auch Kitas und Kliniken sind betroffen. Wo gestreikt wird.

Dem öffentlichen Leben in NRW droht am Dienstag der Stillstand: So sind die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu landesweiten Streiks aufgerufen.

Nachdem die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst am Wochenende gescheitert sind, haben die Gewerkschaften landesweite Streiks angekündigt.

angekündigt. Damit wollen die Gewerkschaften ihre Forderung nach 4,8 Prozent mehr Lohn , mindestens 150 Euro pro Monat, für die 2,3 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst durchsetzen. Ein Hauptziel ist zudem die Ost-West-Angleichung der Arbeitszeit. Bei den Verhandlungen geht es auch um mögliche Entlastungen für die Beschäftigten.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich von Dienstag an auf Warnstreiks im öffentlichen Dienst einstellen. Auch Kindertagesstätten könnten betroffen sein. In Gütersloh hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten des städtischen Klinikums, der Stadtverwaltung und der städtischen Kindertagesstätten aufgerufen, die Arbeit am Dienstag niederzulegen.

Am Mittwoch sollen sich Beschäftigte mehrerer Kliniken im Kreis Minden-Lübbecke an dem Warnstreik beteiligen, wie der Verdi-Bezirk Ostwestfalen-Lippe am Montag mitteilte.

Im Hochsauerlandkreis soll es am Dienstag noch nicht zu Streiks kommen. Aktuell würden die Aktionen aber vorbereitet, sagt der stellvertretende verdi-Bezirksgeschäftsführer im HSK, Wolfgang Schlenke. Bis zur nächsten Tarifverhandlungsrunde am 22. Oktober seien aber mehrere Warnstreiks geplant.

Wann und wo es in anderen Teilen Nordrhein-Westfalens Warnstreiks geben soll, konnte eine Sprecherin von Verdi-NRW am Montag zunächst nicht sagen. Da die zweite Runde der Tarifverhandlungen mit den öffentlichen Arbeitgebern von Bund und Kommunen am Wochenende in Potsdam ergebnislos geblieben waren, hatten die Gewerkschaften Warnstreiks angekündigt. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt. (JeS/dpa)

