In NRW brauchen Kinder zumindest in den Städten nicht lange zur Schule. Mit dem Tretroller geht das sogar noch schneller.

Statistik: NRW-Grundschulen sind in zehn Minuten erreichbar

Düsseldorf. In den Städten in NRW sind die Schulen nie weit vom Wohnort der Kinder entfernt. Das geht aus einer interaktiven Karte des IT.NRW hervor.

Grundschulen sind überall in NRW in weniger als zehn Minuten erreichbar - jedenfalls mit dem Auto. Das geht aus einer aktualisierten interaktiven Schulkarte NRW vor, die das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag veröffentlicht hat.

In NRW-Städten sind Schulwege kurz

Die Karte gibt Auskunft, welche Schulen welcher Schulformen sich in der Kommune am eigenen Wohnsitz zum Schuljahr 2022/23 befinden. Und sie zeigt, mit welchen Fortbewegungsmitteln der Weg dorthin im Durchschnitt wie lange dauert - also zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit öffentlichem Personennahverkehr oder mit dem Auto.

Demnach können die ausgewählten Schulformen mit unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln in städtisch geprägten Regionen überwiegend in weniger als 20 Minuten erreicht werden. In ländlichen Regionen dauert der Weg zu Fuß, mit dem Rad oder dem öffentlichen Personennahverkehr aber oft länger.

Grundschulen sind in NRW schneller zu erreichen

Besonders bei Gesamtschulen und Gymnasien brauchen Schülerinnen und Schüler für den Weg oft mehr Zeit. Grundschulen können laut Übersichtskarte im gesamten Land in weniger als zehn Minuten mit dem Auto angefahren werden.

Die interaktive Schulkarte gibt es auf der Internetseite des Landesamtes IT.NRW. (dpa)

