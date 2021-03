NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat sich am Morgen nach dem Corona-Gipfel in einem Radio-Interview geäußert. (Archivbild)

Corona Stamp: Kitas in NRW öffnen auch in der kommenden Woche

Essen. Die Kitas in NRW bleiben Familienminister Joachim Stamp zufolge grundsätzlich geöffnet. Ausnahmen für Kommunen mit hohen Fallzahlen möglich.

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat am Dienstagmorgen bestätigt, dass Schulen und Kitas in NRW bis zu den Osterferien grundsätzlich geöffnet bleiben. „Ich bin sehr froh, dass es keine generellen Ausgangssperren gibt, dass wir Kitas und Schulen jetzt nicht einfach wieder schließen“, sagte der Minister.

Für Kommunen mit besonders hohen Infektionsraten gibt es jedoch Ausnahmen. Dort kann der Präsenzunterricht an weiterführenden Schulen bis Ostern eingeschränkt und mehrere Jahrgänge wieder in den Distanzunterricht geschickt werden.

Betreuungszeiten in NRW-Kitas bis Ostern weiterhin reduziert

Die Kindertagesstätten werden zunächst weiter im eingeschränkten Regelbetrieb bleiben mit der landesweiten Vorgabe, dass feste Gruppen gebildet werden müssen. Die Betreuungszeiten sind bis zum Osterwochenende weiterhin pauschal um 10 Wochenstunden pro Kind reduziert, so ein Ministeriumssprecher. Bis dahin hätten auch alle Beschäftigten ein entsprechendes Impfangebot erhalten.

Im begründeten Einzelfall könne das Gesundheitsministerium aber auch den eingeschränkten Pandemiebetrieb genehmigen, mit dem Appell an die Eltern, die Kinder wenn möglich zuhause zu betreuen, hieß es am Dienstag aus dem Ministerium.

Corona-Tests: Zwei Testungen pro Woche

Bund und Länder wollen Corona-Tests für Schüler, Lehrkräfte und Kita-Beschäftigte ausweiten und streben laut Beschluss „baldmöglichst zwei Testungen pro Woche“ an. Für die Schüler der weiterführenden Schulen in NRW ist bis zum Beginn der Osterferien am 29. März zunächst nur ein einziger Corona-Selbsttest pro Kopf vorgesehen. Kita-Beschäftigte können sich bis zum Ende der Osterferien weiter zweimal pro Woche freiwillig testen lassen.(dpa/red)

