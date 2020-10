Sperrstunde in NRW: Gericht erklärt Regelung für rechtmäßig

Das Berliner Verwaltungsgericht hat die Sperrstunde für Gastronomiebetriebe vorerst gekippt - zumindest für elf Berliner Bars und Clubs, die vergangene Woche Klage gegen die Maßnahme eingereicht hatten. Der Senat will gegen die Entscheidung Einspruch einlegen.

Essen. Das OVG Münster hat die Sperrstunde in NRW bestätigt. 19 Gastronomen hatten im Eilverfahren gegen die Regelung der Landesregierung geklagt.

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat die Sperrstunde in NRW , die die Landesregierung in der Corona-Schutzverordnung festgeschrieben hat, bestätigt.

Das Oberverwaltungsgericht Münster (OVG) hat am Montag die Sperrstunde in NRW bestätigt. Damit folgt das Gericht nicht den Eilanträgen mehrerer Gastronomen aus NRW, die gegen die Sperrstunde geklagt hatten.

„Die Verbote dienten dem legitimen Zweck, die Weiterverbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu verlangsamen, die bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 50 (Gefährdungsstufe 2) wegen fehlender Nachverfolgungsmöglichkeiten außer Kontrolle zu geraten drohe“, begründete das Gericht die Entscheidung. „Die Sperrstunde leiste einen Beitrag zur Kontaktreduzierung, indem sie verhindere, dass sich wechselnde Gäste oder Gästegruppen auch noch nach 23 Uhr in den Einrichtungen einfänden und auf dem Weg von und zu den Gaststätten begegneten. Auch das nächtliche Alkoholverkaufsverbot trage zu der vom Verordnungsgeber bezweckten Verringerung infektiologisch bedenklicher Kontakte bei.“ Der Beschluss ist nicht anfechtbar.

Sperrstunde in NRW: „Beleg ist nicht gegeben“

Thorsten Hellwig, Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbandes NRW (Dehoga), zeigt sich etwas überrascht. Er zieht einen Vergleich zum Beherbergungsverbot, das in vielen Bundesländern eingeführt wurde. Hier kippten die Gerichte die Entscheidung der Politik. „Es muss begründet werden, warum das Mittel geeignet, erforderlich und verhältnismäßig ist“, sagt er. Wie das Beherbergungsverbot müsse also auch die Sperrstunde in NRW mit Zahlen begründet werden, und die fehlen aus seiner Sicht. „Es reicht nicht wie zu Anfang der Corona-Zeit aus, zu sagen, eine Sperrstunde reduziert das Infektionsgeschehen. Man muss es belegen. Und dieser Beleg ist nicht gegeben“, erklärt er.

Sperrstunde in NRW: Gastwirte kritisieren die Entscheidung der Politik

Seit Samstag gilt in Nordrhein-Westfalen in allen Kommunen mit hohen Corona-Neuinfektionszahlen eine verpflichtende Sperrstunde für die Gastronomie. Alle Kneipen und andere gastronomische Betriebe müssen ihre Türen zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens für Gäste geschlossen halten. Laut der aktualisierten Coronaschutz-Verordnung gilt die Sperrstunde in Kommunen, die innerhalb von sieben Tagen 50 oder mehr Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner aufweisen. Davon sind bereits Millionen Menschen betroffen (mit dpa)