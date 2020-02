SPD zu Hanau: "Müssen aufstehen gegen Rechts"

SPD-Landtags-Fraktionschef Thomas Kutschaty zeigt sich bestürzt wegen der Gewalttat in Hanau. "Viele - zum Teil noch junge - Menschen müssen sterben, weil ein hassender Mann ihnen das Leben nimmt. Ich trauere zutiefst und fühle mit den Angehörigen und Freunden der Opfer", sagte der Essener dieser Redaktion. Sein Appell: "Wir müssen aufstehen gegen den rechten Terror. Wir dürfen ihm keinen Millimeter mehr lassen."

Unterdessen wurde bekannt, dass die politisch motivierte Kriminalität aus der rechten Szene in NRW 2019 leicht zurückgegangen ist. Nach vorläufigen Daten des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes sank die Zahl der Verdachtsfälle im Vorjahresvergleich um 135 auf 3632 registrierte Vorkommnisse. Das geht aus einer Antwort von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Verena Schäffer hervor.

Grünen-Abgeordnete Schäffer warnt vor Rechtsextremismus

Die Zahl der Gewalttaten mutmaßlicher rechter Krimineller ging demnach sogar um gut 30 Prozent auf 151 Verdachtsfälle zurück. Angesichts der darin enthaltenen 133 Körperverletzungsdelikte und 65 verletzten Personen sieht die Grünen-Politikerin Schäffer jedoch keinen Anlass zur Entwarnung. "Vom Rechtsextremismus geht eine große Bedrohung für unsere demokratische Gesellschaft aus", sagte sie.

Auffällig sei, dass die islam- und flüchtlingsfeindlichen Straftaten 2019 im Vergleich zum Vorjahr trotz insgesamt sinkender Zahlen zugenommen hätten. Die Zahl islamfeindlicher Verdachtsfälle stieg nach Angaben des Innenministeriums um rund zwölf Prozent auf 174, die der flüchtlingsfeindlichen Vorkommnisse sogar um über 30 Prozent auf 223.

Die registrierten Deliktzahlen im Bereich «Hasskriminalität» gingen dagegen um rund elf Prozent auf knapp 1300 zurück - im gleichen Umfang auch bei antisemitischen Straftaten auf 310 mutmaßliche Straftaten.

Oft wird niemand verurteilt

In den weitaus meisten Fällen wird nach Angaben des Innenministers niemand verurteilt - häufig, "weil ein Täter nicht ermittelt werden konnte". Insgesamt seien 2019 von den Staatsanwaltschaften in NRW in 5240 Fällen Ermittlungsverfahren wegen politisch rechts motivierter Straftaten eingeleitet worden.

Nur in 461 solcher Verfahren sei es im vergangenen Jahr zu einer Verurteilung gekommen, 4574 mal hingegen zur Einstellung der Ermittlungen - in fast der Hälfte dieser Fälle, weil kein Täter ausfindig gemacht werden konnte. Die Orte mit den meisten rechts motivierten Verdachtsfällen waren Köln (243), Düsseldorf (234), Dortmund (187), Essen (159) und Bonn (140).

Schäffer forderte Reul auf, ein Gesamtkonzept gegen Rechtsterrorismus vorzulegen. Anlass zur Sorge gebe ein neuer Tätertypus, der durch Radikalisierung und Vernetzung im Internet auffalle, bevor konkrete Anschläge begangenen würden, warnte die innenpolitische Expertin der Grünen-Fraktion. "Zudem ist jeder Einzelne in unserer Gesellschaft gefragt, Rassismus und Diskriminierung deutlich zu widersprechen."

Offene Fragen zu Rechtsterror in NRW

SPD-Fraktionsvize Sven Wolf hatte in dieser Woche den Druck auf NRW-Innenminister Reul erhöht. Anlass war der Schlag gegen die mutmaßliche rechte Terrorgruppe, zu deren Mitgliedern auch Männer aus NRW zählen. Die Opposition verlangt schnelle Informationen insbesondere darüber, auf welche wichtigen Polizei-Informationen der festgenommene Polizei-Verwaltungsbeamte aus Hamm Zugriff hatte. (mit dpa)