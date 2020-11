SPD will Neonazi-Aufmärsche an Gedenktagen verbieten

Die SPD im Landtag will Aufmärsche von Neonazis an zwei Gedenktagen für die Opfer des Nationalsozialismus gesetzlich verbieten lassen. Die Fraktion hat einen Gesetzentwurf für ein NRW-Versammlungsrecht vorgelegt, der zwar den Umgang mit Demonstrationen allgemein regeln soll. Im Kern zielt er aber darauf, Demos von Menschen, die die Willkür- und Gewaltherrschaft der Nazis billigen, rechtfertigen oder verherrlichen, am 9. November (Gedenktag für die Novemberpogrome) und am 27. Januar (Holocaust-Gedenken) zu untersagen.

„Mut zur Intoleranz“ gegenüber den Feinden der Demokratie

Zur Begründung dieses Vorstoßes zitierte SPD-Landtagsfraktionsvize Sven Wolf den SPD-Politiker Carlo Schmid, der zu den Vätern des Grundgesetzes gehörte: „Man muss auch den Mut zur Intoleranz gegenüber denen aufbringen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen.“

Hintergrund für die Gesetzesinitiative ist ein Neonazi-Aufmarsch am 9. November 2019 in Bielefeld für eine verurteilte Holocaust-Leugnerin. Ein Gericht hatte diese Kundgebung genehmigt, weil es damals keine Rechtsgrundlage für ein Verbot gab, so Wolf. Bisher gilt in NRW das Versammlungsgesetz des Bundes. Eigene Landes-Versammlungsgesetze gibt es bereits in Bayern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Der Gesetzentwurf der SPD orientiert sich weitgehend am schleswig-holsteinischen Recht. Ob er eine Mehrheit im NRW-Landtag bekommt, ist allerdings ungewiss. Im Oktober stimmte das Landesparlament mit breiter Mehrheit für ein Verbot der Reichskriegsflagge.