SPD warnt NRW vor Blockade des Entlastungspakets

Düsseldorf Oppositionsführer Kutschaty fordert Landesregierung auf, "durchsichtige Taktiererei" mit dem Bund über Kosten der Bürger-Entlastung einzustellen.

SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty hat die schwarz-grüne Landesregierung vor einer Blockade des dritten Entlastungspakets der Ampel-Koalition gewarnt. „Die Auseinandersetzung darüber, was der Bund und was die Länder bezahlen sollen, geht doch völlig an der Realität der Menschen vorbei. Wir brauchen jetzt einen engen Schulterschluss, um gemeinsam sicher durch die Krise zu kommen“, sagte Kutschaty unserer Redaktion. Er warf Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) „durchsichtige Taktiererei“ vor und forderte stattdessen eine Debatte über eine neue Steuer, mit der sehr hohe Millionenvermögen stärker an der Finanzierung der Entlastungspakete in der Energiekrise beteiligt werden könnten. „Es geht darum, gemeinsam eine Lösung zu finden und jetzt nicht einfach nur weiter mit dem Finger nach Berlin zu zeigen", so Kutschaty weiter.

Bei der Ministerpräsidentenkonferenz Ende des Monats mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will Wüst erreichen, dass NRW weniger als die aktuell geschätzt drei Milliarden Euro aus der Landeskasse für das dritte Entlastungspaket aufbringen muss. NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) betrachtet andernfalls die finanziellen Spielräume für eigene schwarz-grüne Projekte als „gering bis null“.

