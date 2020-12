SPD: "NRW-Regierung hat den Brexit verschlafen"

Düsseldorf Der "Brexit-Beauftragte" ist seit fast einem Jahr nicht mehr in dieser Position. Auch sonst hätte NRW mehr tun können, findet die SPD.

Die SPD wirft der CDU/FDP-Landesregierung vor, nicht genug unternommen zu haben, um die Folgen des Brexit für NRW erträglich zu gestalten. Die Regierung habe sich mit den möglichen Konsequenzen des Ausscheidens der Briten aus der EU nicht ernsthaft auseinandergesetzt, heißt es in einer Mitteilung der SPD-Landtagsfraktion, in der diverse Versäumnisse aufgezählt werden, die Schwarz-Gelb vorgeworfen werden.

Auf den letzten Drücker hatten sich Großbritannien und die EU auf ein Brexit-Abkommen geeinigt. Dennoch erwarten Beobachter ernste Konsequenzen auch für NRW.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der „Brexit-Beauftragte“ der NRW-Landesregierung, Friedrich Merz, schon seit Januar 2020 dieser Tätigkeit nicht mehr nachgeht. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem sich die Lage um den Brexit immer weiter zuspitzte, stand das Land ohne diesen Beauftragten da.

Handel und Wissenschaftsaustausch sind schon betroffen

Es reiche für NRW nicht, vorab ein Gutachten zum Standortmarketing vorzulegen, wie jüngst geschehen und ein „Briefkastenbüro“ im englischen Tonbridge aufzumachen, kritisieren die Sozialdemokraten.

Der Brexit habe heute schon harte Folgen für NRW. So sei das Vereinigte Königreich als Handelspartner von NRW seit 2015 vom dritten auf den siebten Platz abgerutscht. Die Warenausfuhren hätten sich in diesem Zeitraum um 23 Prozent verringert. Schwierig sei die Situation vor allem für den Mittelstand, kleine und mittelständische Unternehmen sowie für Soloselbstständige, weil diese weniger Chancen gehabt hätten, sich auf den Brexit einzustellen, als große Konzerne. Diese Haupt-Betroffenen hätten vom Land NRW besser beraten werden sollen.

"Am Forschungsstandort versündigt"

Wegfallende Forschungspartnerschaften mit Großbritannien und das Ende des Erasmus-Austauschprogramms für Studenten benachteiligten die Hochschulen und den akademischen Nachwuchs in NRW, so die Fraktion. Während zum Beispiel Berlin und Oxford seit 2016 eine erfolgreiche strategische Forschungskooperationen etabliert hätten, habe sich die schwarz-gelbe Landesregierung „durch ihre Untätigkeit an der Zukunft des Forschungsstandorts NRW versündigt“.