SPD fordert für Kitas: Pool-Tests wie im Landtag

Düsseldorf. Was für Abgeordnete möglich ist, soll auch auch für Erzieher Standard werden: Die Opposition will Test-Teams in den NRW-Kitas.

Die SPD-Opposition im Landtag hat die Landesregierung zu größeren Anstrengungen bei der Eindämmung der Corona-Pandemie in Kindertagesstätten aufgefordert. Bereits bei der letzten Erhebung im Oktober hätten 358 Kitas aufgrund von Infektionen ganz oder teilweise schließen müssen, sagte der familienpolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Dennis Maelzer. Die Tendenz sei steigend. Insgesamt gibt es in NRW rund 10.000 Kitas.

Aktuell seien zwar lediglich ein Prozent aller Corona-Infizierten in Deutschland Kinder, doch die Landesregierung müsse stärkere Vorkehrungen zum Schutz des pädagogischen Personals treffen. Die SPD forderte den Einsatz mobiler Test-Teams in den Kitas, um den Aufwand für die Erzieherinnen möglichst gering zu halten. Es sei nicht einzusehen, warum im Landtag seit dieser Woche Pool-Tests für Abgeordnete und Mitarbeiter möglich seien, in Kindertagesstätten dagegen lediglich auf Masken-Bastelsets gesetzt werde, kritisierte Maelzer.

Spuck-Proben für Kita-Kinder sollen wieder aufgenommen werden

Zudem solle die freiwillige Testung von Kita-Kindern wieder aufgenommen und landesweit angeboten werden. In Düsseldorf waren im Rahmen einer medizinischen Studie im Sommer mehrere Tausend Kinder mit einer Spuck-Probe regelmäßig untersucht worden. An einer ersten kostenlosen Test-Aktion des Landes für das pädagogische Personal hatten sich dagegen lediglich zwölf Prozent der Betroffenen beteiligt.

In einem Sechs-Punkte-Plan für die Kitas forderte die SPD auch den Einsatz von Luftfiltern, wie sie für Schulen diskutiert werden. Zudem solle das neue Programm von Familienminister Joachim Stamp (FDP) zur Einstellung von „Alltagshelfern“, die in den Einrichtungen die Erzieher unterstützen, entfristet und auf den Offenen Ganztags-Bereich ausgeweitet werden.

Ab Inzidenz von 100 keine offenen Kita-Gruppen mehr

Ebenso erwartet die Opposition klarere Vorgaben für die Arbeit in den Kitas. Ab einem Corona-Inzidenzwert von 100 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner/Woche) müssten die Kinder verbindlich in festen Gruppenstrukturen betreut werden, um das Ansteckungsrisiko zu mindern. Eine Studie des Bundes hatte zuletzt ergeben, dass 40 Prozent der Kitas trotz der Pandemie an ihrem offenen Konzept festhalten, das Kindern das Spielen und Ausprobieren über Gruppenräume und Altersgrenzen hinweg ermöglicht.