SPD-Aschermittwoch: Ein Kübel Spott für Söder, Merz & Co.

Politischer Aschermittwoch in Schwerte – das funktioniert immer noch bei den Sozialdemokraten. Nach langer Coronapause kamen etwa 500 Gäste mit Durst auf Pils und Appetit auf Schnittchen in den „Freischütz“, um SPD-Chef Lars Klingbeil zu sehen. Und der lieferte ab, teilte aus gegen Merz, Söder und auch gegen den grünen Koalitionspartner im Bund.

Der Kanzler passt nicht ins Dschungelcamp

„Man hat manchmal den Eindruck, bei denen geht’s vom Ostermarsch direkt auf den Truppenübungsplatz“, witzelte Klingbeil über die Grünen. Olaf, der eigene Kanzler, sei zum Glück besonnener: „Er würde vielleicht im Dschungelcamp nicht in die zweite Runde kommen. Er ist kein Trump und kein Johnson. Aber ich bin froh, dass das so ist.“

CDU und CSU bekamen natürlich ihr Fett weg zum Start in die Fastenzeit. „Dieses Land ist moderner und weiter als Markus Söder und Friedrich Merz. Die kommen 30 Jahre zu spät“, rief Klingbeil. Söder habe inmitten einer Zeit des Krieges und der Krisen für sich zwei wichtige Themen entdeckt: das Gendern und die Schönheit Bayerns. „Warum wollte der da weg, wenn das da so schön ist? Der wollte Kanzlerkandidat werden und dann scheitert er an Armin Laschet.“ Friedrich Merz‘ holpriger Weg zum CDU-Vorsitz, das wiederholte Hinfallen und Aufstehen, wurde von Klingbeil gar als „sozialdemokratische Erfolgsgeschichte“ verspottet.

Einen kleinen verbalen Schlenker nach NRW machte der SPD-Chef zur Freude des Publikums auch: „Wenn du im Stau stehst, weißt du, du bist in Nordrhein-Westfalen.“

Kutschaty: Künstliche Intelligenz weiß nicht, wer diese Landesregierung ist

NRW-SPD-Chef Thomas Kutschaty fand schnell den Aschermittwochston: Er habe „ChatGTP“, eine künstliche Intelligenz, nach einer „Zweitmeinung“ über die NRW-Landesregierung gefragt. „Was war die Antwort? Landesregierung NRW, ich kenne die nicht. Wer soll das sein? Selbst eine künstliche Intelligenz, die in ein paar Sekunden einen Drei-Seiten-Aufsatz über ,Bares für Rares‘ schreiben kann, weiß nicht, wofür diese Landesregierung steht.“

