Sondersitzung: Landtag debattiert über verschärften Lockdown

Ministerpräsident Armin Laschet im Landtag: Am Dienstag debattieren die Abgeordneten über die verschärften Corona-Maßnahmen und die Umsetzung in NRW.

Düsseldorf. In einer Sondersitzung debattiert der Landtag am Dienstag über die verschärften Maßnahmen im Corona-Lockdown – und über Ausnahmen in NRW.

Der NRW-Landtag debattiert am Dienstag ab 14 Uhr in einer Sondersitzung über die Maßnahmen der Landesregierung im verschärften Corona-Lockdown. Beantragt hatte die SPD-Opposition die Sitzung, nachdem die CDU/FDP-Landesregierung teilweise von den Bund-Länder-Beschlüssen abgewichen war.

Die Sitzung beginnt mit einer Unterrichtung der Regierung mit dem klangvollen Titel „Verantwortung, Entschlossenheit und Weitblick – Nordrhein-Westfalen in der Corona-Pandemie“. Es wird erwartet, dass Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Abgeordneten unterrichtet.

Die Landesregierungen und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten sich vor einer Woche auf einen verschärften Lockdown mit noch strengeren Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen geeinigt. Menschen aus einem Haushalt dürfen sich im öffentlichen Raum grundsätzlich nur noch mit einer weiteren Person treffen.

Anders als vereinbart werden in NRW zu betreuende Kinder dabei aber nicht mitgerechnet. In NRW gilt die neue Corona-Schutzverordnung seit Montag. Die Maßnahmen sind zunächst bis zum 31. Januar befristet.

SPD: Schlupflöcher in der neuen Corona-Verordnung des Landes NRW

Die SPD kritisiert Schlupflöcher in der neuen Verordnung. So bezögen sich die Kontaktbeschränkungen in der NRW-Verordnung nur auf Treffen im öffentlichen Raum, nicht aber auf den privaten Bereich. In Wohnungen dürften zwar keine Partys gefeiert werden, andere Zusammenkünfte seien aber ohne jede Personenbeschränkungen in den eigenen vier Wänden erlaubt. (dpa)

