Umfrage Was halten Sie von einem Ende der Maskenpflicht an Schulen?

Essen. Die Maskenpflicht an Schulen in NRW soll am 2. November aufgehoben werden. Virologen kritisieren das. Wie ist Ihre Meinung? Stimmen Sie ab!

Die Landesregierung hat eine Lockerung der Maskenpflicht an den Schulen in Nordrhein-Westfalen ab dem 2. November in Aussicht gestellt. Unter Berücksichtigung des weiteren Infektionsgeschehens sei es die Absicht der Landesregierung, die Maskenpflicht im Unterricht auf den Sitzplätzen mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien abzuschaffen, hieß es vor wenigen Wochen aus dem Schulministerium. Am Donnerstag soll es Klarheit geben.

Virologen wie Ulf Dittmer von der Essener Uni-Klinik kritisieren die Entscheidung als "an Dummheit grenzend". Verbände wie der Verband Bildung und Erziehung in NRW (VBE) hingegen betonen, es sei richtig, nach den Ferien "vorsichtig zu starten". "Unsere Kinder und Jugendlichen haben es nach der ganzen Zeit mehr als verdient, in Schule gemeinsam zu lernen – wenn möglich, auch ohne Maske", so VBE-Chef Stefan Behlau. Was denken Sie? Soll die Maskenpflicht in Schulen abgeschafft werden? Stimmen Sie ab!

