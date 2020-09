Landespressekonferenz Was Laschet zu Martinsumzügen in Corona-Zeiten sagt

Düsseldorf. NRW-Ministerpräsident Laschet stellt sich aktuellen Fragen. Alle Schulen im Land sollen einem Corona-Check unterzogen werden. Der Überblick.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) äußert sich in der Landespressekonferenz am Freitag zu aktuellen politischen Themen

Zum Start drückte Laschet seine Betroffenheit nach der Tötung von fünf Kindern in Solingen aus

Weiteres Schwerpunktthema: die Corona-Krise und die Maßnahmen dagegen

Der Ministerpräsident erklärt auch, warum er den Besuch einer Festveranstaltung in Sachsen mit 2000 Teilnehmern für gerechtfertigt hält

Eigentlich will sich der Ministerpräsident in der Landespressekonferenz an diesem Freitag zu "aktuellen politischen Themen" äußern, aber das Geschehen in Solingen macht auch Armin Laschet (CDU) betroffen: Der Tod fünf kleiner Kinder lasse "einen im Tagesgeschäft innehalten und an die wirklich wichtigen Dinge im Leben denken", sagt Laschet. Er sei in Gedanken bei allen, die von "diesem Vorgang betroffen sind" und versprach: "Unsere Behörden werden alles tun, um den Vorfall aufzuklären."

Dann kommt er zu seinem eigentlichen Tagesgeschäft – und das besteht seit nunmehr einem halben Jahr fast ausschließlich aus der Bewältigung der Corona-Krise. In NRW zeige sich die Pandemie "stabil mit weiter rückläufigen Zahlen", so Laschet. NRW liege bei den Fallzahlen "leicht unter dem Bundesschnitt", was ihm zeige, dass die Maßnahmen richtig gewesen seien. "Das Virus", sagt Laschet, "ist noch da, aber es ist kein Anlass zur Panik."

Was Laschet zu den rechten Demonstranten vor dem Reichstag sagt

Gleichwohl merke auch er, wie "aufgewühlt" die Gesellschaft sei, sagt Laschet und bezieht sich auf die Großdemo in Berlin am vergangenen Wochenende. Die Szenen auf der Reichstagstreppe ließen ihn "erschaudern", so Laschet.

Deshalb fordert der NRW-Ministerpräsident eine Bannmeile vor dem Reichtagsgebäude. Der Aufmarsch von Neonazis und Reichsbürgern in Berlin am vergangenen Samstag habe gezeigt, dass das Demonstrationsrecht missbraucht werde, sagt Laschet. Es sei falsch gewesen, die Bannmeile nach dem Umzug des Bundestags von Bonn nach Berlin als Relikt vergangener Zeit einzustufen.

Jeder dürfe in Deutschland demonstrieren, aber alle müssten sich an Regeln halten. Eine "Verbrüderung mit Neonazis ist in keinem Fall akzeptabel", so Laschet.

Was Laschet in der Corona-Krise für die Schulen tun will

Themensprung, zurück zur Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen in NRW: Jede Schule in Nordrhein-Westfalen soll einem gebäudetechnischen Corona-Check unterzogen werden, kündigt Laschet an. Im Fokus stehe die Wirkung von Aerosolen in geschlossenen Klassenräumen.

Die Ministerinnen für Schule und für Bauen analysierten derzeit die Voraussetzungen an jeder einzelnen der rund 5500 Schulen in NRW, sagt Laschet. Es gehe darum, passgenaue Fördermöglichkeiten und technische Lösungen zu finden, etwa für Schulen, wo aus Sicherheitsgründen bislang die Fenster nicht zu öffnen seien. Nächste Woche seien erste Ergebnisse der Analyse zu erwarten.

Nach ersten Schätzungen sei davon auszugehen, dass etwa ein Prozent aller Schulen bauliche Mängel hätten, sagte Laschet. Wenn das zutreffe, könnten neue Programme aufgelegt oder eventuell nicht ausgeschöpfte Programme genutzt werden, um die Mängel schnell zu beheben. Dazu gehöre auch die Prüfung, ob Luftfilter die Probleme lösen könnten. „Das Land wird die Schulträger beraten, wie man möglichst schnell das Geld bekommt.“ Angesichts der derzeit in NRW sinkenden Neuinfektionszahlen gebe es keinen Anlass, eine neue Maskenpflicht im Unterricht zu erwägen.

Was Laschet zu einem möglichen zweiten "Lockdown" sagt

Den soll es nicht geben. Wenn die Corona-Zahlen im Herbst und Winter weiter steigen, wolle man in NRW "das Infektionsgeschehen so lokal und regional wie möglich" bekämpfen. Alle Ministerpräsidenten seien sich einig, dass es nach dem ersten Lockdown ab März "sehr konzentriert Antworten" geben müsse. Und: Klar sei auch, "dass wir nicht wieder an Schulen und Kitas anfangen dürfen".

Was Laschet zu seinem Auftritt vor 2000 Menschen in Sachsen sagt

Wenn der Freistaat Sachsen am Samstag seine Wiedergründung und die deutsche Wiedervereinigung vor 30 Jahren mit einer Festveranstaltung mit 2000 Menschen im Erzgebirgsstadion in Aue feiert, wird dort auch der NRW-Ministerpräsident erwartet. Von der Opposition in NRW gab es dafür harsche Kritik. Laschet hingegen weist die Kritik auf Nachfrage von sich.

Er habe dafür kein Verständnis, "weil jedes Land für sich aufgrund des Infektionsgeschehens regelt, welche Veranstaltungen genehmigt werden und welche nicht". Die Sieben-Tage-Inzidenz im Erzgebirgskreis liege bei 0,9 Fällen; in NRW hingegen, wo sie deutlich höher sei, seien solche Veranstaltungen noch nicht möglich. Das, so Laschet, "macht genau deutlich, dass man differenziert antworten muss".

Was Laschet zu Martinsumzügen in Corona-Zeiten sagt

Laschet hält Martinsumzüge in diesem Jahr trotz der Pandemie für möglich. „Wenn Kinder in den Kitas eng zusammen sind, dann können sie auch mit Abständen Martinsumzüge machen“, sagt er. In Nordrhein-Westfalen werde es keine landesgesetzlichen Verbote zu Martinsumzügen geben.

Was Laschet zu einer verkürzten Corona-Quarantäne sagt

Ließe sich mit einer verkürzten Quarantänezeit die Akzeptanz für Corona-Maßnahmen erhöhen? Der Berliner Virologe Christian Drosten hatte im NDR-Podcast angeregt, Menschen mit Verdacht auf eine Infektion nur noch fünf statt 14 Tage zu isolieren, und eingeräumt, dass er mit diesem Vorschlag "bis an die Schmerzgrenze der Epidemiologie" gehe.

Laschet zeigt sich offen für die Idee: "Es würde das ganze System erleichtern", sagt er in der Landespressekonferenz. Allerdings müsse ein solcher Schritt wissenschaftlich abgesichert sein. Laschet: "Es ist immer klug, bei all diesen Vorschlägen auf den Rat der Experten zu hören. Und wenn es am Ende Konsens aller Virologen sein sollte, dass in der Tat sieben oder acht Tage ausreichen für eine Quarantäne, dann wird sich die Politik dem nicht verschließen."

Was Laschet vor der Kommunalwahl zu sagen hat

Der Ministerpräsident nutzt die Landespressekonferenz zu einem Appell, sich an der Kommunalwahl am 13. September zu beteiligen und für demokratische Parteien zu stimmen. „Diese Wahl ist eine Wahl in einer angespannten Zeit, wo es wichtig ist, dass möglichst viele Menschen an der Wahl teilnehmen“, sagt Laschet.

„Gerade wo Populisten in diesen Zeiten Angst verbreiten, und wo von rechts versucht wird, die Demokratie zu schwächen, muss alles getan werden, dass Populisten und Radikale nicht am Ende durch eine Zufallsmehrheit Mehrheiten oder Blockademehrheiten in Stadträten erreichen“ betont Laschet. Wer in Zeiten der Pandemie nicht ins Wahllokal gehen wolle, solle an der Briefwahl teilnehmen. (red/mit dpa)