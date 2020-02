„Skullbreaker-Challenge“: Schulministerin fordert Stopp

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat den Stopp der sogenannten Skullbreaker-Challenge gefordert. „Eltern, Lehrer, Schulleitungen, aber vor allem die Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, solchem gefährlichem Unsinn entschieden entgegenzutreten“, sagte Gebauer der „Rheinischen Post“ am Donnerstag.

Seit einigen Tagen greift auch an NRW-Schulen der Trend aus den Sozialen Netzwerken um sich, an der „Skullbreaker-Challenge“ (Schädelbrecher-Wettbewerb) teilzunehmen und sich dabei zu filmen. Die Videos werden in den Social Media-Kanälen verbreitet. Dabei werden einer springenden Person unerwartet die Beine weggetreten, so dass sie mit dem Rücken oder Hinterkopf auf dem Boden aufschlägt. Inwieweit Lehrer das unterbinden können, ließ Gebauer jedoch offen.

Immer wieder machen sogenannte Challenges, Mutproben oder Pranks (Streiche) unter Jugendlichen an Schulen die Runde. Vor Jahren ging es bei der „Ice Bucket Challenge“, bei der man sich eiskaltes Wasser über den Kopf gießt, noch um Aufklärung über die Nervenkrankheit ALS. Die gefährliche Skullbreaker-Challenge verbreitet sich vor allem auf der unter Jugendlichen beliebten chinesischen Film-Plattform „TikTok“.