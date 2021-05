Sinkende Inzidenzen - Wie es mit den Kitas in NRW weitergeht

Symbolbild. Die Corona-Lage scheint sich in NRW zu entspannen. Was bedeutet das unter anderem für die Kitas?

Düsseldorf. Die Corona-Lage in NRW entspannt sich weiter. NRW-Gesundheitsminister Laumann und Familienminister Stamp äußern sich zu weiteren Maßnahmen.

Weil sich die Corona-Lage in NRW weiter entspannt, kündigen sich offenbar weitere Lockerungen von Coronaschutzmaßnahmen an. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) und Familienminister Joachim Stamp (FDP) wollen am Mittwochnachmittag über "weitere Maßnahmen" informieren.

Dabei wird es auch um die Kitas gehen, war im Vorfeld auf Nachfrage zu erfahren. Drängend dürfte die Frage sein, wann die Kitas in NRW wieder in den Regelbetrieb übergehen.

Kitas: Wann kommt der Regelbetrieb?

"Wir sind stabil unter (einer Inzidenz von; Red.) 20 und die Eltern der Kitakinder werden nicht entlastet? Worauf wartet man noch?" Der Kommentar einer Mutter aus Münster unter einem aktuellen Posting des NRW-Familienministeriums zu "Jobs in der Kita" dürfte vielen weiteren Eltern im Lande aus der Seele sprechen: Seit einem halben Jahr ist der Kita-Betrieb in NRW Pandemie bedingt eingeschränkt. Manche Kitas waren in den vergangenen Wochen gar geschlossen, weil die 7-Tages-Inzidenz von Stadt oder Landkreis 'stabil' über der Marke von 165 lag und die "Bundes-Notbremse" stärkere Einschränkungen des Kitabetriebs verlangt, als bis dato in NRW gefordert waren.

Doch die Corona-Zahlen bessern sich. Stand Mittwoch sank die 7-Tages-Inzidenz in NRW laut Robert-Koch-Institut (RKI) landesweit auf 51,6. In 22 Großstädten und Landkreisen lag der Inzidenzwert am Mittwoch unter 50. Nur in Hagen lag der Wert am Mittwoch noch über der Marke von 100, was u.a. zu einer nächtlichen Ausgangssperre führt.

NRW-Coronaschutzverordnung mit zahlreichen Lockerungen

Die aktuelle Coronaschutzverordnung in NRW war zuletzt zum 15. Mai geändert worden und schreibt zahlreiche Lockerungen fest. Inzwischen darf die Außengastronomie in fast 40 Landkreisen oder Großstädten wieder öffnen - weil die 7-Tagesinzidenz aktuell dort seit mehr als fünf Tagen unterhalb des Wertes von 100 liegt. Hält sich die Inzidenz stabil unterhalb von 50, dürfen Gastronomen jeweils auch Innenräume öffnen.

Allgemein: Laut Bundesinfektionsschutzgesetz stehen vollständig Geimpfte und nachweislich Genesene negativ Getesteten gleich. In der Regel ist also dort, wo ein Test notwendig wäre, auch der Nachweis über Impfung oder Genesung ausreichend. Zudem werden Geimpfte und Genesene bei Personenbegrenzungen nicht mitgezählt. Dies gilt nicht für festgesetzte einrichtungsbezogene Personengrenzen pro Quadratmeter. Hierdurch erhöht sich auch nicht die Anzahl der maximal drei erlaubten Haushalte bei privaten Treffen.

keine Kontaktbeschränkungen: Treffen mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten (plus Kinder bis 14 Jahren) möglich

Treffen mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten (plus Kinder bis 14 Jahren) möglich Gastronomie: Neben dem Außenbereich, dürfen Gastrobetriebe nun auch den Innenbereich öffnen – Gäste und Angestellte brauchen dafür einen negativen Test und die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Der Betrieb von Kantinen und Mensen ist erlaubt

Neben dem Außenbereich, dürfen Gastrobetriebe nun auch den Innenbereich öffnen – Gäste und Angestellte brauchen dafür einen negativen Test und die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Der Betrieb von Kantinen und Mensen ist erlaubt Private Veranstaltungen: im Außenbereich mit max. 100 Personen zulässig, in Innenräumen mit max. 50 Personen – jeweils mit negativem Testergebnis. Kinder werden mitgezählt. Partys und vergleichbare Feiern sind weiterhin verboten.

im Außenbereich mit max. 100 Personen zulässig, in Innenräumen mit max. 50 Personen – jeweils mit negativem Testergebnis. Kinder werden mitgezählt. Partys und vergleichbare Feiern sind weiterhin verboten. Kultur: Konzerte und Aufführungen auch in Theatern, Opern- und Konzerthäusern, Kinos und anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen sind erlaubt. Voraussetzungen sind ein negatives Testergebnis der Zuschauer, Einhaltung des Mindestabstands und Kontaktrückverfolgung. Konzerte unter freiem Himmel mit max. 500 Personen (Sitzplan) und negativem Testergebnis möglich. Der Besuch von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen ist nach vorheriger Terminbuchung möglich

Konzerte und Aufführungen auch in Theatern, Opern- und Konzerthäusern, Kinos und anderen öffentlichen oder privaten Einrichtungen sind erlaubt. Voraussetzungen sind ein negatives Testergebnis der Zuschauer, Einhaltung des Mindestabstands und Kontaktrückverfolgung. Konzerte unter freiem Himmel mit max. 500 Personen (Sitzplan) und negativem Testergebnis möglich. Der Besuch von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen ist nach vorheriger Terminbuchung möglich Sport: Kontaktsport im Freien ist ohne Personenbegrenzung erlaubt. In der Halle oder in Fitnessstudios sind Tests verpflichtend und die Kontaktnachverfolgung muss geregelt sein, Kontaktsport darf drinnen nur in Gruppengrößen wie bei den allgemeinen Kontaktbeschränkungen stattfinden.

Kontaktsport im Freien ist ohne Personenbegrenzung erlaubt. In der Halle oder in Fitnessstudios sind Tests verpflichtend und die Kontaktnachverfolgung muss geregelt sein, Kontaktsport darf drinnen nur in Gruppengrößen wie bei den allgemeinen Kontaktbeschränkungen stattfinden. Zuschauer beim Sport: Zuschauer sind unter freiem Himmel auch ohne Test erlaubt (bis zu 20 Prozent der Kapazität, max. 500 Personen). in Innenräumen nur auf Sitzplätzen und mit negativem Testergebnis, bis zu 20 Prozent der Kapazität, höchstens jedoch 250 Menschen

Zuschauer sind unter freiem Himmel auch ohne Test erlaubt (bis zu 20 Prozent der Kapazität, max. 500 Personen). in Innenräumen nur auf Sitzplätzen und mit negativem Testergebnis, bis zu 20 Prozent der Kapazität, höchstens jedoch 250 Menschen Freizeit: Freibäder dürfen nun auch die Liegewiesen öffnen mit Personenbegrenzung und einem Test. Der Betrieb von Spielhallen, Wettbüros und ähnlichen Einrichtungen ist möglich mit Personenbegrenzung und negativem Testergebnis. Kleinere Außeneinrichtungen wie Minigolf-Anlagen, Kletterparks oder Hochseilgärten dürften öffnen (auch schon bei Inzidenz unter 100)

Freibäder dürfen nun auch die Liegewiesen öffnen mit Personenbegrenzung und einem Test. Der Betrieb von Spielhallen, Wettbüros und ähnlichen Einrichtungen ist möglich mit Personenbegrenzung und negativem Testergebnis. Kleinere Außeneinrichtungen wie Minigolf-Anlagen, Kletterparks oder Hochseilgärten dürften öffnen (auch schon bei Inzidenz unter 100) Einzelhandel: Reduzierung der Kundenbegrenzung auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter, kein Test und kein Termin (gilt auch schon bei Inzidenz 100) mehr erforderlich. Alle Geschäfte dürfen öffnen

Reduzierung der Kundenbegrenzung auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter, kein Test und kein Termin (gilt auch schon bei Inzidenz 100) mehr erforderlich. Alle Geschäfte dürfen öffnen Tourismus : Campingplätze Hotels oder Ferienwohnungen dürfen öffnen, wenn ein Test vorliegt. Es gibt keine Kapazitätsbegrenzungen

: Campingplätze Hotels oder Ferienwohnungen dürfen öffnen, wenn ein Test vorliegt. Es gibt keine Kapazitätsbegrenzungen Messen: unter Hygieneauflagen zulässig

unter Hygieneauflagen zulässig Tagungen: erlaubt mit Personenbegrenzung und Test

Auch für Theater, Kinos und andere Kulturstätten kündigen sich Öffnungen an, sobald die 7-Tagesinzidenz stabil unter 50 sinkt. Dann dürfen auch Hallenbäder wieder öffnen; für Freibäder gilt dies bereits bei stabiler Lage unterhalb des 7-Tages-Inzidenzwertes 100, wobei die Öffnung dann nur auf den reinen Schwimmbetrieb eingeschränkt ist. Erst unter der Inzidenzmarke 50 dürfen dann auch die Liegewiesen wieder öffnen. Ein Vollbetrieb ohne Abstandsgebote und eingeschränkte Besucherzahlen jedoch ist weiterhin nicht möglich. Die bisher aktuelle Coronaschutzverordnung in NRW gilt bis zum 4. Juni. (dae)

