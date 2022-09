Sexuelle Übergriffe: Neue Vorwürfe belasten Kardinal Woelki

Essen/Köln. Nach einem WDR-Bericht ging der Kölner Bischof zu spät gegen früheren Stadtdechanten vor. Staatsanwaltschaft prüft mehrere Anzeigen gegen Woelki.

Erneut sieht sich Kardinal Rainer Maria Woelki im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch mit Vorwürfen konfrontiert. Nach einem Bericht des WDR soll der Kölner Erzbischof zu spät disziplinarrechtlich gegen den früheren stellvertretenden Düsseldorfer Stadtdechanten Pfarrer D. vorgegangen sein, dem sexueller Missbrauch vorgeworfen wird.

Der Sender bezieht sich auf ein Schreiben an den damaligen Leiter der Glaubenskongregation im Vatikan. In dem vierseitigen Brief, das dem WDR zugespielt worden sei, beschreibe Woelki detailliert verschiedene sexuelle Übergriffe des Pfarrers gegen Jugendliche. Woelki habe den Vatikan darin auch um Anweisungen zum weiteren Vorgehen gebeten: „Eminenz, ich bitte Sie freundlich um Weisung, ob und ggf. welche Schritte in dieser Causa nötig sind.“

Späte Beurlaubung des Stadtdechanten

In dem Bericht heißt es unter anderem, Pfarrer D. habe mit minderjährigen jugendlichen Ministranten häufig Saunabesuche unternommen, sie zu alkoholischen Getränken eingeladen und gemeinsam Pornofilme angeschaut. Über eine Antwort des Vatikans ist nichts bekannt. Der 2017 zum stellvertretenden Düsseldorfer Stadtdechanten ernannte Theologe war 2021 beurlaubt worden. Zudem war ein kirchenrechtliches Verfahren gegen ihn eingeleitet und der Fall an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden. Das Erzbistum Köln äußerte sich zu den Vorfällen zunächst nicht.

Kritiker erstaunt, dass der Pfarrer offenbar erst knapp drei Jahre nach dem Verfassen des Schreibens beurlaubt worden sei. Bei der Staatsanwaltschaft Köln gingen demnach in den vergangenen Tagen zwei Anzeigen gegen Woelki wegen des Verdachts auf Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung ein.

Weitere Anzeigen gegen den Erzbischof

Es wird bezweifelt, dass der Kardinal, wie von ihm behauptet, 2017 die Personalakte des Pfarrers nicht kannte. Bereits im September 2015 sei der Pfarrer vom Interventionsbeauftragten des Erzbistums zu einer Anhörung eingeladen worden. Diese Einladung sei laut WDR auf Anweisung Woelkis erfolgt. Die Staatsanwaltschaft Köln muss nun entscheiden, ob ein Anfangsverdacht gegen den Kardinal vorliegt.

Dies gilt auch für weitere Anzeigen wegen des Verdachts auf falsche eidesstattliche Versicherungen gegen Woelki, die im September erstattet wurden. Dabei geht es um Woelkis Umgang mit Missbrauchsvorwürfen gegen den 2019 verstorbenen Sternsinger-Präsidenten Winfried Pilz. Auch hier geht es um die Frage, ob der Erzbischof schon früher von den mutmaßlichen Missbrauchstaten erfuhr als er in einer eidesstattlichen Erklärung versichert hat.

Zuletzt hatte das durch die Landesregierung verfügte Aus für die von Woelki forcierte Priesterausbildung an der Kölner Hochschule für Katholische Theologie für Schlagzeilen gesorgt. CHO (mit epd)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Klare Kante, klare Meinung – das ist Klartext, die kommentierende Kolumne von Alexander Marinos, Vize-Chefredakteur der WAZ. Hier finden Sie alle Folgen - und können Klartext als Newsletter abonnieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Landespolitik