Schwerte rüstet Bürgersaal im Rathaus für Flüchtlinge um

In Schwerte wurde der Bürgersaal im Rathaus für die Unterbringung von Flüchtlingen – unter anderem aus der Ukraine – umfunktioniert (Symbolfoto).

Schwerte. Die Stadt Schwerte hat den Bürgersaal im Rathaus für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut. Auch eine Turnhalle soll umfunktioniert werden.

In der Stadt Schwerte in Nordrhein-Westfalen wird der Bürgersaal des Rathauses für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut. Alle Aufnahmekapazitäten seien erschöpft, sagte ein Sprecher der Stadt am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Für die nächsten Tage seien der Ruhrgebietsstadt aber weitere 34 Flüchtlinge aus Erstaufnahme-Einrichtungen zugewiesen worden.

Lesen Sie auch:Russische Kriegsverweigerer: Chance auf Asyl in Deutschland

Aktuell werde eine Turnhalle umfunktioniert, was aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde. Man habe daher im Bürgersaal einige Einbauten vorgenommen. Die Stadt wolle den geflüchteten Menschen auch Privatsphäre ermöglichen, hieß es.

Wie lange der Bürgersaal genutzt so genutzt wird, ist offen

Woher die Menschen kommen, ob es sich ausschließlich um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine handelt und wann genau sie eintreffen, ist unklar, wie der Sprecher schilderte. „Das wissen wir erst, wenn sie vor der Tür stehen. Das kann schon heute sein.“ Wie lange der Bürgersaal so genutzt werde, sei ebenfalls offen.

(dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Klare Kante, klare Meinung – das ist Klartext, die kommentierende Kolumne von Alexander Marinos, Vize-Chefredakteur der WAZ. Hier finden Sie alle Folgen - und können Klartext als Newsletter abonnieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Landespolitik