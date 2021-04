Schwere Netzwerkstörung beeinträchtigt 30 NRW-Behörden

Essen/Düsseldorf/Duisburg. Bei den Corona-Fallzahlen fiel es auf, jetzt ist klar: Eine Telekom-Störung beeinträchtigt 30 NRW-Behörden, auch die Staatsanwaltschaft Duisburg.

Eine schwere Störung im Netzwerk der nordrhein-westfälischen Landesverwaltung hat am Dienstag die Arbeit von Behörden beeinträchtigt. Allein im Zuständigkeitsbereich des Justizministeriums waren nach Angaben eines Sprechers 30 Einrichtungen betroffen, darunter die Staatsanwaltschaft Duisburg. Eine Sprecherin in Duisburg sagte, dass sie nicht auf Akten zugreifen könne. Auch sei kein Mailversand möglich. Das Telefon funktioniere aber.

Laut Landesbetrieb Information und Technik war das sogenannte Landesverwaltungsnetz (LVN) seit Montagabend „erheblich gestört“. „Ursächlich ist eine größere Störung an zentralen Knoten der Telekom“, berichtete IT.NRW in Düsseldorf. „Es sind mehrere Verfahren im Landesverwaltungsnetz sowie das Verfahren der Telearbeit der Landesbediensteten betroffen“, hieß es. Beim LVN handele es sich laut IT.NRW um eine „Verbindung aller Behörden und Einrichtungen“, die die technische Basis für die Digitalisierung der Verwaltung in NRW bilde.

Wann die Schäden wieder behoben sind, ist unklar

IT.NRW arbeite zusammen mit der Telekom an der Lösung

des Problems. „Eine Gesamtanalyse, welche Verfahren und

Landesbehörden genau betroffen sind, gibt es aktuell nicht“, erklärte eine Sprecherin. Auch eine zeitliche Prognose, wann die Störung behoben sein werde, sei noch nicht möglich, „da die

Fehlerbehebung bei der Telekom maßgeblich ist“.

Ein Telekom-Sprecher bestätigte am Nachmittag, dass man zusammen mit Technikern von IT.NRW daran arbeite, das Ganze zu beheben. Was konkret die Ursache sei, müsse noch ermittelt werden. Wann die Störung behoben werden könne, sei noch nicht abzusehen.

Fehler bei Übermittlung der Corona-Fallzahlen

Von der Störung betroffen war unter anderem die Übermittlung von aktuellen Corona-Fallzahlen durch die Gesundheitsämter an das Landeszentrum Gesundheit NRW. Dieses konnte in der Folge nur unvollständige Daten an das Robert Koch-Institut weiterleiten. Die für Dienstag angegebenen Daten enthielten in der Folge unter anderem keine neuen Fallzahlen für die Städte Köln, Düsseldorf oder Duisburg.

Betroffen war auch das Innenministerium in Düsseldorf. Ein Sprecher sagte, dass dort das Internet nicht funktioniere. Mailversand und Telefonie seien aber möglich. Auch bei IT.NRW selbst lief nicht alles rund. Zwar gebe es keinen Totalausfall, aber Probleme mit Videokonferenzen und Telefonie, sagte eine Sprecherin. (dpa)