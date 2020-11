Schulministerin Gebauer sagt Teilnahme an NRW-Schulgipfel ab

160 Gäste haben SPD und Grüne heute zum digitalen "Schulgipfel" eingeladen. Eine der wichtigsten Eingeladenen hat am Nachmittag abgesagt: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). „Ich habe den Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen heute mitgeteilt, dass ich an ihrer für den heutigen Dienstag angesetzten Veranstaltung nicht teilnehmen werde", erklärte sie in einer Pressemitteilung.

Gebauers Begründung: Sie habe in den vergangenen Wochen und Monaten regelmäßig den konstruktiven Austausch mit allen am Schulleben Beteiligten gesucht und geführt. "Dabei ging und geht es weiter um praktikable Lösungen, die sowohl der Gesundheit aller, dem Recht auf Bildung und dem Wohl des Kindes dienen, möglichst auch immer in Abstimmung mit allen anderen Bundesländern."

Vermutung: Hinter dem Gipfel dürfte parteipolitische Profilierung stecken

Im Übrigen sei sie der Meinung, "wie andere Eingeladene auch, dass in diesen für uns alle herausfordernden Zeiten eher die Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden sollten, als vorrangig die trennenden Elemente zu nutzen, was zumindest den Eindruck der parteipolitischen Profilierung erwecken kann.“