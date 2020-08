Masterplan Grundschule: Neue Lehrpläne, Englisch erst später

Essen. Eine Reform des Grundschulunterrichts soll kommen. Nun hat NRW-Schulministerin Gebauer ihren „Masterplan Grundschule“ in Düsseldorf vorgestellt.

Seit mehreren Jahren ist der „Masterplan Grundschule“ bereits Thema in NRW. Einen Tag vor dem Start des Schuljahres 2020/21 hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) ihren Masterplan Grundschule in Düsseldorf vorgestellt. Damit will die Ministerin auf die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends 2016 reagieren. Dieser hatte den Grundschülern in NRW schlechte Leistungen in den Bereichen Lesen, Schreiben und Rechnen bescheinigt. „Diese Ergebnisse haben deutlich den Finger in die Wunde gelegt. Und sie waren alles andere als erfreulich“, erklärte Gebauer am Dienstag.

Das steckt hinter dem „Masterplan Grundschule“:

Nach dem schlechten Abschneiden nordrhein-westfälischer Grundschüler in einem bundesweiten Vergleich hatte Schulministerin Gebauer (FDP) bereits vor einigen Jahren Konsequenzen angekündigt: „Wir müssen einen Masterplan Grundschule erarbeiten“, forderte sie im Jahr 2017. Der Rechtschreibunterricht an den Grundschulen solle verbindlicher werden. Die umstrittene Methode „Schreiben nach Hören“ werde begrenzt. Sie wolle zudem einen verbindlichen Grundwortschatz für die Grundschulen einführen.

„Wir müssen schon vom ersten Schuljahr an dafür sorgen, dass kein Kind abgehängt wird. Das in dieser Deutlichkeit überraschend schlechte Abschneiden in Mathematik muss aufgearbeitet werden“, erklärte Schulminister Gebauer 2017. (mit dpa)