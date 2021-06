Schule in NRW: Schuljahr beginnt mit „Phase des Ankommens“

Düsseldorf. Laut NRW-Schulministerin Gebauer soll das neue Schuljahr mit „einer Phase des Ankommens“ beginnen. Maskenpflicht im Unterricht und Tests bleiben.

Das neue Schuljahr soll am 18. August zunächst mit „einer Phase des Ankommens“ beginnen, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch in einer Sondersitzung des Schulausschusses. Bis Ende August sollten Leistungsüberprüfungen der Schülerinnen und Schüler möglichst vermieden werden. Stattdessen stehe das „soziale Miteinander“ und die „Entwicklung von Lernfreude“ im Mittelpunkt. Als Beispiele nannte Gebauer tägliche Sporteinheiten oder Besuche von Orten außerhalb der Schule.

In den ersten Tagen, von Gebauer als „Tage der Vorsicht“ bezeichnet, gilt weiterhin die Pflicht, eine medizinische Maske in Schul-Innenräumen zu tragen. Diese Maskenpflicht werde aber ständig überprüft und, wenn möglich, abgeschafft. Testungen werden weiterhin zweimal in der Woche angeboten, in Grundschulen sind es PCR-Lollitests, in weiterführenden Schulen Antigen-Selbsttests.

NRW-Schulministerin Gebauer: Neue Schuljahr soll weitgehend regulär verlaufen

Nach den „Tagen des Ankommens“ soll nach und nach der Lernstand in allen Fächern festgestellt werden. Überhaupt soll das neue Schuljahr weitgehend regulär verlaufen, auch beim Sport- und Musikunterricht. An den zentralen Prüfungen mit erweitertem Aufgabenpool möchte die Landesregierung festhalten.

Außerdem erhalten die Schulen laut Landesregierung die Möglichkeit, Extra-Personal für eine befristete Beschäftigung „anzuwerben“. Das können Qualifizierte mit Lehramts-Ausbildung und pensionierte Lehrer sein, aber auch andere Qualifizierte, zum Beispiel Studierende, Akademiker und Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung, deren Tätigkeit in den Schulbetreib passt.

Grüne: Risiken von Delta weden nicht berücksichtigt

Grünen-Schulexpertin Sigrid Beer warf der Ministerin vor, die Risiken der Delta-Virusmutation nicht bei der Planung des neuen Schuljahres zu berücksichtigen. „Sie werden von den Realitäten eingeholt werden“, sage Sie zu Gebauer. In Israel und Großbritannien seien von der Virus-Mutation vor allem Kinder und Jugendliche betroffen, obwohl der Impfstatus dort besser sei als in der Bundesrepublik. Die Schulen müssten daher hierzulande schleunigst mit Raumluftfiltern ausgestattet werden, so Beer.

Jochen Ott (SPD) konfrontierte die Schulministerin mit Fragen, die noch weitgehend offen seien: Gibt es in NRW Vorkehrungen für den Fall, dass im Herbst viele Schüler in Quarantäne geschickt werden, zum Beispiel Wechselunterricht? Denkt die Landesregierung an das „Entschlacken“ von Lehrplänen, um die Kinder nicht zu überfordern? Und welche Pläne verfolgt das Land in Bezug auf den Kauf von Raumluftfiltern?

FDP: Luftfiltergeräte in Schulen kein „Game-Changer

Franziska Müller-Rech (FDP) versuchte die Gefahren, die von der Delta-Virusmutation ausgehen, zu relativieren. In Großbritannien würden zwar die Infektionszahlen wieder steigen, auch unter Kinder und Jugendlichen. Gleichzeitig gingen aber die Corona-bedingten Krankenhausaufhalte und Todesfälle zurück, weil die Impfkampagne Wirkung zeitige. „Wenn Menschen also nicht mehr schwer erkranken, können wir im Herbst nicht in eine Lage kommen, Schulen zu schließen“, so Müller-Rech.

Die FDP-Abgeordnete glaubt zudem nicht daran, dass mobile Luftfiltergeräte in Schulen ein „Game-Changer“ sein könnten. Das Umweltbundesamt habe aktuell festgestellt, dass solche Geräte allenfalls ergänzend zum Lüften sinnvoll sein könnten. Der Ruf nach Luftfiltern sei daher „reine Symbolpolitik“. Viele von SPD oder Grünen regierte Kommunen seien sehr zurückhaltend bei der Anschaffung solcher Geräte.

