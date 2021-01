Schule in NRW: Grüne fordern Schüler-Nachhilfe in den Ferien

Der Corona-Lockdown wurde bis zum 14. Februar verlängert und noch mal verschärft. Diese Regelungen sind neu in NRW. Ein Überblick.

Düsseldorf. Die Schulen in NRW bleiben beim Distanzunterricht. Vor der Debatte im NRW-Landtag am Donnerstag machen die Oppositionsparteien eigene Vorschläge.

Im NRW-Landtag debattieren die Fraktionen am Donnerstag über die Schulpolitik.

Die SPD fordert kostenlosen Zugang zum Internet für Schülerinnen und Schüler.

Die Grünen regen an, das Zentralabitur auszusetzen und in den Ferien Schüler-Nachhilfe anzubieten.

Die SPD-Fraktion wirft der NRW-Landesregierung vor, Schüler, Eltern und Lehrkräfte „mit ihren ungelösten Problemen und offenen Fragen zum Distanzunterricht alleine gelassen“ zu haben. Das geht aus dem Antrag der Oppositionspartei für die Landtagsdebatte am Donnerstag hervor.

Der fehlende menschliche Kontakt „zermürbe“ Schülerinnen und Schüler über alle sozialen Schichten hinweg, heißt es in der Vorlage, die unter anderem der mutmaßlich nächste SPD-Landesvorsitzende Thomas Kutschaty unterzeichnet hat.

SPD: Kostenloses WLAN durch SIM-Karten oder Patenschaften

Die Sozialdemokraten fordern einen kostenlosen Internetzugang für alle Schülerinnen und Schüler, beispielsweise in Form von SIM-Karten für Smartphones oder Tablets. Die Kosten sollen Bund und Länder tragen.

Auch „WLAN-Patenschaften“ kann sich die SPD-Fraktion vorstellen: Bürgerinnen und Bürger könnten Nachbarskindern Gastzugänge ermöglichen, sodass diese das Internet für den digitalen Unterricht nutzen können.

Die Landesregierung in Person von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte am Dienstag verkündet, dass Nordrhein-Westfalen vorerst weiter am Distanzunterricht festhält. „Wir brauchen mit Blick auf die Mutationen noch etwas Zeit“, sagte die Ministerin bei einer Pressekonferenz.

Grüne wollen Zentralabitur aussetzen lassen

Die Fraktion der Grünen findet ebenfalls deutliche Worte: „Der Versuch, das Mantra des absoluten Präsenzunterrichts aufrechtzuerhalten, ist angesichts der Infektionszahlen gescheitert.“ Damit spielen die Grünen auf das Zögern Gebauers vor Weihnachten an. Die Ministerin hatte versucht, den Schulbetrieb im Präsenzunterricht möglichst lange aufrecht zu erhalten.

Im Mittelpunkt der Kritik: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Foto: Federico Gambarini/dpa (Archivbild)

Die Grünen fordern in ihrer Beschlussvorlage zur Debatte das Zentralabitur auszusetzen. Stattdessen sollen Schulen eigene Abschlussprüfungen stellen dürfen. Zudem fordern die Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag Nachhilfe für Schüler in allen Ferien. „Der lange Lockdown kann bei den Schülern große Lücken verursachen. Reichere Familien finanzieren Nachhilfestunden, sozial benachteiligte Kinder aber brauchen dringend eine staatlich organisierte Nachhilfe“, sagte Sigrid Beer von der Grünen-Fraktion der „Rheinischen Post“.

Beer schlägt vor, dass insbesondere benachteiligte Kinder ein Angebot der Schulen bekommen und vor Ort in kleinen Gruppen unterrichtet werden. Die Auswahl müssten Lehrer und Schulsozialarbeiter zusammen mit den Eltern treffen. Finanzieren will Beer das Programm aus dem Haushalt. „70 Millionen Euro für Ferienprogramme sind noch nicht abgerufen. Hinzu kommen 200 Millionen Euro, die übrig sind, weil Lehrerstellen nicht besetzt werden können“, sagt die Landtagsabgeordnete.

In der Landtagsdebatte am Mittwoch hatte sich Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bereits der Kritik am Fortschritt und der Organisation der Corona-Impfungen stellen müssen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nannte die Startprobleme bei der Terminvergabe „unvermeidbar“.