Schülerzahl wird die große Überraschung

Hemer. Ab Montag ist die Präsenzpflicht aufgehoben. Die Schulen bitten um Rückmeldungen der Eltern.

Werden ganze Klassen fehlen, kommen nur zehn oder 100 Kinder? Für die Schulen wird der Montag zum Überraschungstag, nachdem die Landesregierung am Freitag zwar nicht die Schulpflicht, aber die Präsenzpflicht aufgehoben hat. Eltern können ihre Kinder vom Präsenzunterricht des 1. bis 7. Schuljahres befreien, die dann von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen. Ältere Schüler ab Klasse acht werden grundsätzlich auf Distanz unterrichtet.

Für die Schulen kamen die Ankündigungen von Ministerpräsident Armin Laschet überraschend. Am Nachmittag erhielten sie weitere Infos per Schulmail. Viele Schulen haben die Eltern bereits aufgefordert, mitzuteilen, ob sie von der Befreiung Gebrauch machen wollen. Schriftlich sollten Eltern angeben, ab wann ihr Kind in das Distanzlernen wechselt. Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenz- und Distanzunterricht sei nicht möglich.

Die Grundschulen wollen je nach Zahl der anwesenden Kinder auf die bereits im März praktizierte Unterrichtung per Email oder Homepage zurückgreifen, so erste Rückmeldungen. Die Europaschule am Friedenspark hatte ohnehin für die letzten beiden Schultage am Donnerstag und Freitag Projekttage geplant, um das Lehren und Lernen auf Distanz zu üben. Jetzt werden quasi fünf Tage daraus. „Viele Schüler sind extrem verunsichert, wollen sie doch an Weihnachten Oma und Opa sehen“, berichtet Schulleiter Kai Hartmann.

Videounterricht nichtfür alle Klassen möglich

Einiges ist an der Gesamtschule bereits vorbereitet, manches wird am heutigen Samstag weiter geplant. Nicht für alle Klassen wird ein Videounterricht möglich sein, denn es fehlt weiter an technischen Voraussetzungen, unter anderem an Wlan in allen Klassen. Aufgaben per Email sollen dann als Ersatz dienen. Die noch anstehenden Klausuren sollen möglichst geschrieben werden. An der Hans-Prinzhorn-Realschule findet der Unterricht für die Jahrgangsstufe 8, 9, 10 nur in Distanz über „SchoolFox“ statt. Weitere Informationen für Eltern haben einige Schulen für spätestens Sonntag per Elternbrief oder auf der Homepage der Schule angekündigt. Die Ferien sind jedenfalls bis zum 10. Januar verlängert.

Auch die Kindertagesstätten müssen sich am Montag von der Kinderzahl überraschen lassen. „Wer selbst betreuen kann, sollte es selbst tun“, appelliert die Landesregierung, die Kinder daheim zu lassen.