Risiko einer Herzerkrankung im Ruhrgebiet besonders groß

In Gelsenkirchen und Herne erkranken besonders viele Menschen an der koronaren Herzkrankheit (KHK). (Symbolbild)

Hagen. Im Ruhrgebiet erkranken deutlich mehr Menschen an der koronaren Herzkrankheit als in anderen Teilen in NRW. Das sind die Ursachen.

Das Risiko, an der koronaren Herzkrankheit (KHK) zu erkranken, ist im Ruhrgebiet deutlich größer als in anderen Landesteilen in NRW. „Dort kommen alle Faktoren, die diese gefährliche Herzkrankheit begünstigen, stärker zur Ausprägung als zum Beispiel in Münster, wo viel weniger Fälle gezählt werden“, sagte Tom Ackermann, Vorstandsvorsitzender der AOK NordWest, am Dienstag bei der Vorstellung des „Gesundheitsatlas KHK“ dieser Krankenkasse für Westfalen-Lippe.

Die Mischung verschiedener Risikofaktoren ist laut der AOK entscheidend für das Risiko einer Herzerkrankung: hohes Alter, Rauchen, Bluthochdruck, Übergewicht und Diabetes gehören dazu. Eine große Rolle spielt aber auch der niedrige materielle und soziale Status von Menschen. Anders ausgedrückt: Dort, wo viele arme Menschen leben, werden deutlich mehr Herzerkrankungen gezählt.

Koronare Herzkrankheit: Gelsenkirchen und Herne sind Spitzenreiter in NRW

Der „Gesundheitsatlas“ zeigt bei der Häufigkeit von Herzerkrankungen erhebliche Unterschiede zwischen den Kreisen und kreisfreien Städten in Westfalen-Lippe: Während in Münster sechs Prozent der Einwohner ab 30 Jahren eine vom Arzt oder von einer Ärztin diagnostizierte KHK hatten, lag der Anteil in Gelsenkirchen und Herne bei 12,7 Prozent. In Dortmund und Bochum sind die Werte mit 9,4 beziehungsweise 9,5 etwas besser. Der Bundesschnitt liegt bei 8,3 Prozent. Männer sind in allen Altersgruppen stärker betroffen als Frauen.

In vielen Regionen, in denen der Anteil der Raucher hoch ist, ist auch die Häufigkeit von Herzerkrankungen besonders ausgeprägt. Das trifft laut AOK vor allem auf Herne, Gelsenkirchen, Hamm, Recklinghausen, Hagen, Unna, den Ennepe-Ruhr-Kreis und Siegen-Wittgenstein zu. Die Koronare Herzkrankheit ist weltweit die häufigste Todesursache. In Deutschland starben im Jahr 2920 mehr als 120.000 Menschen an den Folgen dieser Krankheit. Das entsprach zwölf Prozent aller Todesfälle in Deutschland.

