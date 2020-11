Reul appelliert, Karnevalshochburgen am 11.11. zu meiden

NRW-Innenminister Herbert Reul kündigte für mehrere Städte größere Polizeikontrollen am 11. November an.

Düsseldorf. NRW-Innenminister Herbert Reul appelliert, am 11.11. zu Hause zu bleiben: Er kündigte für viele Städte mehr Bereitschaftspolizisten an.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat vor dem Karnevalsauftakt am 11.11. an alle Bürger appelliert, die Karnevalshochburgen zu meiden. „Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist und die offiziellen Feiern zum Start in die fünfte Jahreszeit ausfallen, kann ich jedem Jecken nur dringend raten: Bleiben Sie zu Hause“, sagte Reul am Montag mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Die Polizei werde an dem Tag die Ordnungsbehörden der Kommunen bei Kontrollen unterstützen. In Köln, Essen, Duisburg, Bielefeld und Münster werde zusätzlich die Bereitschaftspolizei eingesetzt, kündigte der Minister an. Die Polizei werde die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren und bei Verstößen „konsequent einschreiten“. (dpa)