Reisefreiheit: NRW befürchtet mehr Zwangsehen im Ausland

Urlaub ist wieder möglich. Damit steigt die Gefahr für Frauen, zur Heirat gezwungen zu werden, warnt die NRW-Regierung.

„Sommer, Sonne, Zwangsheirat“ steht auf rund 1700 Plakaten, die ab sofort in Bussen und Bahnen in NRW aufgehängt werden. Darunter ist eine weinende junge Frau mit Brautschleier zu sehen. Die NRW-Landesregierung will mit Postern, mit Videoclips und Botschaften in sozialen Netzwerken auf ein oftmals schambehaftetes Thema hinweisen.

„Viele junge Frauen und Männer freuen sich in diesen Tagen auf Sommer und Sonne. Bei einigen endet der Urlaub allerdings in einer Zwangsehe“, sagte NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Dienstag. Das sei „zutiefst menschenverachtend“.

Schon auf dem Weg zur ungewollten Hochzeit

Beispiel 1: Eine junge Frau sitzt 2019 in Düsseldorf in einem Flugzeug, in dem sie nach Sri Lanka reisen soll, um gegen ihren Willen einen Mann zu heiraten. Die Polizei weiß davon. Schon am Flughafen sollte sich das Opfer bei der Polizei bemerkbar machen, so war es vereinbart. Aber es hat bei der Passkontrolle Angst, sich zu erkennen zu geben. Eine Bundespolizistin folgt der verängstigten Frau in den Flieger. Die Verzweifelte erklärt, was in Sri Lanka mit ihr geschehen soll, darf die Kabine verlassen und wird in einem Frauenhaus untergebracht.

Beispiel 2: Eine 18-Jährige meldet sich online bei einer Beratungsstelle, weil sie befürchtet, bei einer Reise zu den Großeltern in der Türkei gegen ihren Willen verheiratet zu werden. Die Eltern hatten von ihr verlangt, dass sie sich von ihrem Freund trennen soll. Sie darf die Wohnung nicht mehr verlassen, die Geschwister bedrohen sie, die Frau leidet unter Schlaf- und Essstörungen und macht sich selbst Vorwürfe, so viel Unruhe in die Familie zu bringen.

Manche Hilfesuchende sind erst 14 Jahre alt

Aufwühlende Fälle wie diese begegnen Sylvia Krenzel, Leiterin der Fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat in Bielefeld, häufig. Das „Mädchenhaus Bielefeld“ und die zweite NRW-Beratungsstelle „agrisra“ in Köln kümmern sich jedes Jahr im Schnitt um 200 Hilfesuchende, 100 waren es im laufenden Jahr. Die meisten von ihnen (90 Prozent) sind junge Frauen und Mädchen. Etwa jede Dritte ist minderjährig, einige erst 14 oder 15.

Viele der Opfer sind in Deutschland geboren und aufgewachsen, einige vor Kurzem nach Deutschland geflüchtet. Ihre patriarchalisch organisierten Familien stammen aus Marokko, der Türkei, aus dem Kosovo, Syrien, Irak. Auch in christlichen Ländern gebe es vergleichbare Wertvorstellungen, sagt Sylvia Krenzel. Motto: Ohne Familie bist du nichts. Oder: Der Einzelne ist weniger Wert als die Gruppe. „Das mindert das Selbstwertgefühl“, so Krenzel. Die Opfer schieben die Entscheidung, sich den Beratern anzuvertrauen, oft lange vor sich her. Bis es zu spät ist.

Heirat mit einer Frau als "Disziplinierungsmaßnahme" für schwule Männer

Die jungen Männer, denen Zwangsverheiratung droht, litten unter ebenso großer Not wie die Frauen, erzählt Sylvia Krenzel. Zum Teil handele sich um schwule Männer, die ihre Homosexualität verheimlichen müssten. Ihre Familien begriffen eine Zwangsheirat mit einer Frau als „Disziplinierungsmaßnahme“.

In 14 Jahren haben die Bielefelder rund 2200 Betroffene beraten. Auffällig: Nur etwa ein Drittel hat sich selbst gemeldet. Meist kommt der Kontakt über Vertrauenspersonen zustande, zum Beispiel über Schulsozialarbeiter oder Lehrer. „Schule ist ein Schutzfaktor“, erklärt Sylvia Krenzel. Und dieser Schutz sei während der Pandemie monatelang weggefallen.

Heimunterricht als Risikofaktor

Wie soll ein Pädagoge merken, dass eine Familie eine Schülerin oder einen Schüler unter Druck setzt, wenn die Kinder im Homeoffice festsitzen? Es sei also in diesem Jahr umso wichtiger, das Thema Zwangsverheiratung mitten ins Licht zu rücken, meinen die Berater. Sie loben die Kampagne. Sie komme jetzt, wenige Woche vor dem Start der Sommerferien, genau zur richtigen Zeit.

Wie viele Menschen in NRW jedes Jahr zwangsverheiratet werden oder dieses Schicksal befürchten müssen, ist nicht zu klären. Über das „Hellfeld“ ist dieses bekannt: In der Polizeilichen Kriminalstatistik wurden im Jahr 2020 für den Straftatbestand „Zwangsheirat“ 26 Fälle erfasst. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Jahr 2019 -- damals wurden den Behörden 14 Fälle bekannt --, aber diese Zahlen fallen in der Masse von Straftaten kaum auf.

"Das ist eine Menschenrechtsverletzung"

„Man muss davon ausgehen, dass die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher liegt“, sagt Ministerin Scharrenbach. Von den ungefähr 200 verunsicherten jungen Menschen, die jedes Jahr Kontakt zu den Beratungsstellen aufnehmen, wollen „etwa 30 Prozent konkret von zu Hause weg“. Aber tun sie das auch? Die Antwort steht in keiner Statistik.

Das Thema müsse jedenfalls mehr Beachtung finden, meint Ina Scharrenbach: „Zwangsheirat ist eine Menschenrechtsverletzung.“

NRW hat viele Hilfsangebote in einem neuen Opferschutzportal gebündelt.

