Rechtsberatung gegen Rechts: Ruf nach Hilfe für die Städte

Die NRW-Grünen wollen die Kommunen im Umgang mit der lokalen Rechtsextremisten-Szene besser beraten lassen. Eine durch das Land eingerichtete Stelle solle den Städten juristische Beratung anbieten, um sie schneller handlungsfähig zu machen und rechtsextreme Umtriebe früher eindämmen zu können, heißt es in einem Entschließungsantrag für den Landtag.

Die kommunalen Verwaltungen stünden immer wieder vor der Herausforderung, mit rechtsextremen Aktivitäten vor Ort umgehen zu müssen, erklärte Grünen-Innenexpertin Verena Schäffer. Dabei gehe es um Rechtsrock-Konzerte, rechtsextreme Kampfsportevents oder Immobilen, die von bekannten Neonazis genutzt werden. Fragen der Kontrolle und Verbotsmöglichkeiten seien häufig nur schwer zu beantworten.

In mehreren NRW-Städten machten zuletzt rechtsextreme Kampfsportveranstaltungen unter dem Titel „Kampf der Nibelungen“ Schlagzeilen. In Essen, Köln, Mönchengladbach, Düsseldorf und Herne haben sich bürgerwehrähnliche Gruppierungen gebildet, die teilweise wöchentlich öffentlich auftreten.

Fragen von Verbot oder Kontrolle sind nicht leicht zu beantworten

Hinter der Organisation „Kampf der Nibelungen“ vermuten die Sicherheitsbehörden unter anderem einen Dortmunder Rechtsextremisten, der auch eine Führungsrolle in der Partei „Die Rechte“ innehat. Die Kampfsport-Veranstaltungen wurden in der Vergangenheit konspirativ als „Seminare“ vorbereitet, um sich gegen Auflagen und Verbote zu schützen. In Kirchhundem im Kreis Olpe kam es 2017 zu einem Polizei-Großeinsatz, weil die Behörden von einem rechtsextremen Kampfsport-Großevent in einer Schützenhalle überrascht worden waren.

Zuletzt hatte auch die Stadt Dortmund eine brisante rechtliche Aufgabe zu bewältigen: Nur wenige Wochen nach der symbolträchtigen Eröffnung ließ die Verwaltung ein Geschäft des Neonazi-Modelabels „Thor Steinar“ auf amtliche Anweisung hin schließen und berief sich dabei auf massive Mängel beim Brandschutz.