Bei den Ermittlungen gegen eine 13-köpfige, mutmaßliche rechte Terrorgruppe, die offenbar Politiker, Asylbewerber und Muslime ermorden wollte, stehen auch vier Tatverdächtige aus NRW im Mittelpunkt. „Einer von ihnen ist Verwaltungsbeamter bei der NRW-Polizei“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag.

Laut Sicherheitskreisen soll der Mann schon seit den 1990-er Jahren Landesbeamter sein. In welcher Behörde er bisher arbeitete, wurde nicht bekannt gegeben. Er wurde am Freitag festgenommen. NRW-Innenminister Reul sagte, er erwarte von jedem Polizeiverwaltungs- und Polizeivollzugsbeamten, dass er sich von dieser „menschenverachtenden Ideologie“ distanziere. „Wer das anders sieht, der hat in der NRW-Polizei nichts zu suchen.“

Ermittlungsrichter entscheiden am Samstag über Untersuchungshaft

Alle Festgenommenen sind Deutsche und Männer, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Am Samstag ist gegen die ersten beiden Festgenommenen in Karlsruhe Haftbefehl erlassen worden. Dabei handelt es sich um ein mutmaßliches Mitglied der Gruppe, den 39-jährigen Tony E. aus Niedersachsen, und einen mutmaßlichen Unterstützer aus Sachsen-Anhalt. Das sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft am Samstag auf Anfrage.

Die anderen Anhörungen laufen noch oder sollen im Laufe des Tages stattfinden. Insgesamt werden den Ermittlungsrichtern des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe zwölf Verdächtige vorgeführt. Bei dem Termin entscheidet sich, ob alle in Untersuchungshaft kommen oder jemand möglicherweise wieder freigelassen werden muss.

Unterstützer stellten Geld und Waffen zur Verfügung

Zahl der rechtsextremen Gefährder höher als bekanntVier der 13 Terrorverdächtigen kommen aus NRW: zwei aus Minden, einer aus Porta Westfalica, einer aus Hamm. Fünf Mitglieder der Gruppe sollen im September eine Terrorvereinigung gegründet haben, die anderen haben laut Reul diese Organisation unterstützt, zum Beispiel mit Geld und der Beschaffung von Waffen.

12 der 13 Beschuldigten seien festgenommen worden, darunter die vier aus NRW. Einer von ihnen gehört laut NRW-Innenministerium zu den Gründern der Gruppe. Drei sind Unterstützer, zu ihnen zählt der Polizei-Mitarbeiter. Am Freitag war der Generalbundesanwalt mit Razzien in sechs Bundesländern gegen die mutmaßlichen Rechtsterroristen vorgegangen: in Baden-Württemberg, NRW, Niedersachsen, Bayern, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Es heißt, die Verdächtigen wollten durch Anschläge bürgerkriegsähnliche Zustände herbeiführen und „die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik erschüttern und überwinden“.

Von der virtuellen in die reale Welt

"Combat 18" verboten: NS-Devotionalien und Waffe gefundenLaut Reul ist die Terrorgruppe ein Beispiel für ein neues Phänomen im Rechtsextremismus: „Die Akteure lernen sich zunächst in der virtuellen Welt kennen und treffen sich später in der realen Welt.“ Es handele sich um eine rechte Szene, „die wir kennen und im Blick haben“, sagte Reul. Die Sicherheitsbehörden benötigten unbedingt die technischen und die rechtlichen Möglichkeiten, um im Internet effektiv nach Rechtsextremisten zu fahnden.

Der Schlag gegen diese Gruppe zeige laut Reul, dass die Aufklärungsmöglichkeiten der Polizei besser seien als manche in der rechten Szene glaubten und dass Politik und Behörden auf dem rechten Auge nicht blind seien. „Die Sicherheitsbehörden sind ihnen auf den Fersen“, drohte Reul und versprach, an seiner „Null-Toleranz-Linie“ gegenüber den Rechten festzuhalten.

Reichsbürger in Bad Laasphe festgenommen

In Bad Laasphe wurde ebenfalls am Freitag laut dem Innenministerium ein Reichsbürger festgenommen, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Ein Bezug zu der Terrorgruppe sei aber nicht erkennbar. Die jüngsten Bombendrohungen gegen Moscheen in Hagen, Unna und Essen haben laut Sicherheitskreisen keinen Bezug zu der Terrorgruppe. Erst vor wenigen Wochen hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Neonazi-Gruppe "Combat 18" verboten, die auch in NRW aktiv war.

Die Innenexpertin der Grünen im Landtag, Verena Schäffer, sagte, rechtsextreme Einstellungen hätten in der NRW-Polizei nichts zu suchen. Minister Reul werde noch Fragen nach der Arbeit des verdächtigen Polizei-Mitarbeiters beantworten müssen. Sven Wolf (SPD) erklärte, rechte Gewalt sei „die größte Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ in NRW.