Raumfahrttechniker entwickeln Virenfilter für Klassenräume

Die Gefahr für eine Corona-Infektion ist in geschlossenen Räumen besonders hoch. Denn über Aerosole, also winzige Schwebteilchen in der Luft, verteilen sich auch Viren in einem Raum. Eine Lösung lautet: Wind. Um die Virenkonzentration zu reduzieren, müssen deshalb zum Beispiel Klassenräume regelmäßig gelüftet werden. Doch vor allem in den Wintermonaten ist das eine wachsende Zumutung für Schüler und Lehrkräfte . So forderte jetzt die Schulleitervereinigung NRW erneut den Einsatz von Luftfiltern in allen Klassenräumen .

Ein solches Belüftungssystem, das zugleich auch Viren aus der Luft filtern kann , hat jetzt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit Sitz in Köln erfolgreich getestet. Es sei für Klassenzimmer, Restaurants und Kinos gleichermaßen geeignet und werde in ähnlicher Weise bereits in der Raumfahrt verwendet. Das bedeute aber nicht, dass es ein besonders kompliziertes Verfahren ist. Das Konzept „Next Generation Class Room“ sei ein "sehr einfach einzubauender Nachrüstsatz für Räume", erklären die Wissenschaftler. Angaben über Kosten und Verfügbarkeit des Systems machen die Forscher indes nicht.

Prinzip des "vertikalen Lüftens"

Der Clou dabei ist das Prinzip des „vertikalen Lüftens“ . Statt wie beim Fensterlüften die Luft seitlich durch den Raum strömen zu lassen, wodurch die Aerosole im ganzen Raum verwirbelt werden können, wird sie in dem DLR-System nach oben abgesaugt. Dabei entsteht ein Kreislauf: Frischluft kommt am Boden in den Raum, wird an der Decke abgesaugt, durch ein Filtersystem geleitet und wieder am Boden eingeblasen. Die Wärme der Menschen, die sich in dem Raum befinden, unterstützt die Luftströmung nach oben.

„So können sich die in der Atemluft enthaltenen virenbelasteten Aerosole nicht unkontrolliert im Raum ausbreiten“, meint Strömungsforscher Andreas Westhoff vom DLR-Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik in Göttingen. Ziel sei es, „potenziell virenbelastete Luft gezielt schnell zu filtrieren und eine unkontrollierte Durchmischung im Raum zu vermeiden“, erklärt Axel Müller vom Raumfahrtunternehmen OHB Systems AG in Bremen , das das Konzept entwickelt hat.

Messungen mit 15 atmenden Menschenpuppen

Die Messungen des DLR wurden mit beheizbaren Menschenpuppen simuliert. In mehreren Szenarien – Klassenraum, Wartezimmer, Kino, Restaurant – saßen bis zu 15 dieser Dummies an Tischen. Ihre Wärme erzeugte eine Auftriebsströmung der Luft. Zudem wurden die Puppen mit einem Atemsimulator ausgestattet. So konnten die exakten Luftbewegungen und damit die mögliche Verbreitung der Aerosole im Raum nachverfolgt werden.

„Die Untersuchung des Belüftungskonzepts hat gezeigt, dass eine stabile Strömung vom Menschen direkt zur Absaugung realisiert werden kann“, erklärt DLR-Forscher Westhoff. Die virenbelastete Luft strömt sodann durch einen Feinstpartikelfilter und wird dabei gereinigt. Dabei könnten zugleich Pollen, Bakterien, Pilze und Feinstaub zurückgehalten werden, so die Forscher.