Radtke oder Kufen: Machtkampf in der Ruhr-CDU

In der Ruhr-CDU zeichnet sich ein Machtkampf um die künftige Führungsposition ab. Der aus Bochum stammende Europaabgeordnete Dennis Radtke hat in einem Brief an Parteifunktionäre angekündigt, sich im Dezember um den Vorsitz des NRW-weit mitgliederstärksten Parteibezirks zu bewerben. Derweil hat Essens CDU-Chef Matthias Hauer laut Teilnehmern unter der Woche in einer Bezirksvorstandssitzung klar gemacht, dass auch der soeben triumphal wiedergewählte Oberbürgermeister Thomas Kufen antreten werde.

Oliver Wittke wechselt in die Immobilienwirtschaft

Die Ruhr-CDU sucht eine neue Führung, weil ihr bisheriger Bezirkschef Oliver Wittke aus der Politik ausscheiden will. Der Bundestagsabgeordnete und frühere Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium wechselt als Hauptgeschäftsführer zum Zentralen Immobilienausschuss (ZIA) und wird damit Berliner Lobbyist des Spitzenverbandes der Immobilienwirtschaft.

Mit Radtke und Kufen würden zwei Hoffnungsträger der NRW-CDU gegeneinander antreten. Der 41-jährige Radtke ist Landesvorsitzender des Arbeitnehmerflügels CDA und gehört als gelernter Industriekaufmann mit Berufserfahrung außerhalb der Politik zur seltenen Spezies der „Malocher“ in der Union. Kufen (47) wiederum gilt seit seinem Wahl-Coup in Essen als rarer Beleg, dass die CDU mit einer Mischung aus Tradition und Moderne auch in Großstädten gewinnen kann.

Radtke und Kufen - beide gelten als Hoffnungsträger der NRW-CDU

Radtke wirbt für sich vor allem mit dem Argument, dass er als Europaabgeordneter mit Zuständigkeit für das gesamte Ruhrgebiet am besten Interessenvertreter der gesamten Region sein könne. Ministerpräsident und CDU-Landeschef Armin Laschet wird ein vertrauensvolles Verhältnis zu beiden Bewerbern nachgesagt, weshalb er sich wohl nicht einmischen werde. Der Bezirksparteitag findet im Dezember in unmittelbarer Folge zu Bundes- und Landesparteitag statt.

Maßgeblich geprägt wurde die einflussreiche Ruhr-CDU durch den späteren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert (71) aus Bochum, der den Bezirksvorsitz von 1986 bis 2008 inne hatte.