In der Plenarsitzung im NRW-Landtag geht es am Mittag um Perspektiven für Kinder und Jugendliche. Verfolgen Sie hier die Sitzung im Livestream.

Landtagssitzung im Stream: Wie geht's weiter in den Schulen?

Schulen Bei Inzidenz unter 100: Präsenzunterricht in NRW ab 31. Mai

Düsseldorf. Schulen in NRW sollen Ende Mai zum Präsenzunterricht zurückkehren, wenn die Inzidenz stabil unter 100 liegt. Impfungen für Schüler angestrebt.

Die Schulen in NRW kehren ab dem 31. Mai in den Präsenzunterricht zurück. Voraussetzung dafür ist eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter 100. Das sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwochmittag im Landtag.

Kitas kehren ab dem heutigen Tag in den eingeschränkten Regelbetrieb zurück, wenn in der Stadt oder dem Kreis die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 165 liegt.

Ziel: Impfungen für Schüler in NRW noch vor den Ferien

Noch vor den Sommerferien will die Landesregierung Impfungen für Schülerinnen und Schüler ermöglichen. Laschet verwies darauf, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA derzeit die Zulassung des Impfstoffs von Biontech für junge Menschen ab 12 Jahren prüfe.

Wahrscheinlich werde die Zulassung für Jugendliche ab 12 Jahren noch in diesem Monat erfolgen. Dann müsse aber auch genug Impfstoff beschafft werden. In der kommenden Woche werde es erneut eine Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Thema Impfen geben.

Weitere Öffnungen schon Ende Mai?

Weitere Öffnungsschritte in anderen Lebensbereichen könnten nicht wie bisher geplant erst am 4. Juni, sondern eine Woche früher zum 28. Mai ermöglicht werden. Darüber möchte die Landesregierung nach dem Pfingstwochenende beraten.

Der Ministerpräsident lobte in seiner Rede explizit Familienminister Stamp und Schulministerin Gebauer dafür, so lange wie möglich am Präsenzunterricht festgehalten und Betretungsverbote für Kitas frühstmöglich aufgehoben zu haben. „Auch gegen Ihre Widerstände", sagte er mehrfach an die anderen Landtagsfraktionen gewandt.

Statement von Ministerin Gebauer mit Details erwartet

Nach gut einem Jahr mit stark eingeschränkten sozialen Kontakten brauche es unbedingt wieder eine sichere Rückkehr in die Klassenzimmer, sagte Laschet. „Soziale Kontakte kann kein Bildschirm ersetzen, und deshalb ist der Präsenzunterricht so wichtig.“ Der solle nun in den fünf Wochen vor den Sommerferien für alle wieder kommen.

NRW werde das Bundesprogramm zum Aufholen coronabedingter Lernrückstände mit zusätzlichen 250 Millionen Euro verdoppeln, kündigte Laschet an. Wenn nötig, würden weitere Angebote geschaffen.

Nach dem Statement von Ministerpräsident Armin Laschet ist eine Aussprache der anderen Fraktionen geplant. Danach spricht aller Voraussicht nach Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP).

Notbremse gilt noch in 40 Städten und Kreisen

Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind in den vergangenen Tagen merklich gesunken. Die Notbremse gilt derzeit in 40 der 53 nordrhein-westfälischen Städte und Kreise (Stand Dienstag). In zehn Städten und Kreisen gibt es zudem noch die Pflicht zum Distanzunterricht.

Überschreitet eine Stadt oder ein Kreis an drei aufeinander folgenden Tagen den Inzidenzwert von 100, greift ab dem übernächsten Tag die Bundesnotbremse. Für Schulen bedeutet das Wechselunterricht. Bei konstanten Inzidenzwerten über 165 ist Präsenzunterricht komplett untersagt. Ausnahmen gelten für Abschlussklassen sowie für die Förderschulen. (mit dpa)

Dieser Text wird fortlaufend aktualisiert.

