Polizei lässt Bewerber unter 1,63 Meter zu - Hürde bleibt

Düsseldorf. Bislang konnten sich Menschen unter 1,63 Meter nicht bei der NRW-Polizei bewerben, diese Regelung ist jetzt gefallen. Eine Hürde bleibt.

Bei der NRW-Polizei ist eine umstrittene Regelung gefallen: Bislang konnten man sich nur ab einer Mindestgröße von 1,63 Meter bei der Polizei bewerben. Nun können Menschen durch einen zusätzlichen Sporttest auch in die Ausbildung starten, wenn sie kleiner sind. Das teilte das Innenministerium am Dienstag in einem Bericht an den Landtag mit.

Das Kippen der grundsätzlichen Mindestgröße geht auf den Vorschlag einer neuen Task Force zurück. Sie soll sich um ein Ziel aus dem schwarz-grünen Koalitionsvertrag kümmern: Die Stärkung der Polizei um jährlich 3000 Kräfte.

Für die Bewerbung bei der Polizei in NRW ist ein neuer Sporttest erforderlich

„Wir führen ein neues sportwissenschaftliches Testverfahren ein und ermöglichen Bewerberinnen und Bewerbern unterhalb der Mindestkörpergröße damit einen Zugang in die NRW-Polizei. So tragen wir auch den hohen körperlichen und gesundheitlichen Anforderungen an Polizistinnen und Polizisten im täglichen Einsatz weiter Rechnung“, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. (dpa)

