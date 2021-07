Politologe: „Das Unwetter entscheidet die Bundestagswahl“

Extreme Regenfälle haben auch in Altena im Sauerland verheerende Folgen gehabt. NRW-Ministerpräsident reiste an - Bilder wie diese entscheiden aber keine Wahlen, sagt der Politologe Achim Goerres.

Das verheerende Hochwasser, in dem mindestens 160 Menschen in Rheinland-Pfalz und NRW gestorben sind, hat nach Einschätzung des Duisburger Politologen Achim Goerres aufgrund der politischen Folgen die Bundestagswahl im Herbst bereits entschieden.

CDU/CSU und Grüne würden von der Flutkatastrophe profitieren. „Unsere nächste Bundesregierung wird schwarz-grün sein“, sagt Goerres, Professor für empirische Politikwissenschaften an der Uni Duisburg-Essen, voraus.

Union gewinnt als Krisenmanager

CDU/CSU und ihrem Kanzlerkandidaten, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, nutzen laut Goerres in der Unwetterlage ein „doppelter Amtsbonus“. Die CDU führt im Bund und in NRW jeweils die Regierung an, die in der Katastrophe Verantwortung trägt und über Notfallhilfen für Unterstützung sorgt. Studien zur Elbe-Flut von 2002, nach der der damalige SPD-Kanzler Gerhard Schröder die Bundestagswahl gewonnen hatte, zeigten ganz klar den Effekt solcher Notfallhilfen.

„Wo besonders viele Bundeshilfen geflossen sind, war der Anstieg der Stimmen für die SPD auch besonders hoch“, so Goerres. „Wenn jetzt zig Millionen Euro in die betroffenen NRW-Städte fließen, kennt am Ende jeder in der Region einen, dem irgendwie geholfen wurde. Das bleibt bei den Wählern zumindest für einige Monate hängen.“

„Gummistiefel-Bilder entscheiden keine Wahlen“

Symbolträchtige Bilder von einem Gummistiefel tragenden Armin Laschet am Tag nach der Flut im Katastrophengebiet schreibt Goerres eine geringere Wirkung zu. „Bilder entscheiden keine Wahlen“, sagt er. Erwartet würde nichtsdestotrotz gerade von Amtsinhabern, dass sie vor Ort sind. „In so eine extremen Lage suchen verängstigte Menschen Sicherheit und wenn da ein Landesvater in Gummistiefeln durch die Pfützen läuft, zeigt er, dass er sich als einer von uns versucht zu kümmern“, so der Politologe.

Prof. Dr. Achim Goerres, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE/Fotoservices

Den Grünen nutze, dass sie die Themen Klimawandel und Umwelt in den Köpfen so stark besetzten. „Das extreme Wetter hat genau diese Themen jetzt wieder in Erinnerung gerufen“, sagt Goerres. Deshalb sei es auch nicht so wichtig, dass Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zunächst nicht „irgendwo in Gummistiefeln stand“. Sie ist nicht Mitglied einer Regierung: „In ihrem Fall wäre das vielleicht sogar kontraproduktiv gewesen“.

SPD in der Unwetterlage eher im Hintertreffen

Die Sozialdemokraten, die in Rheinland-Pfalz die Ministerpräsidentin stellen und im Bund Juniorpartner sind, werden laut Goerres kaum bei der Wählergunst aufholen. „Unsere Studien zur Finanzkrise 2008 und auch die Entwicklung der öffentlichen Meinung in der Corona-Zeit zeigen: Der kleinere Koalitionspartner bekommt weniger Verantwortung zugeschrieben und erntet zwar auch zusätzliche, aber deutlich weniger Stimmen“, sagt der Duisburger Politologe.

Heftig diskutiert wird inzwischen eine Situation im Rahmen des Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Erftstadt. Während Steinmeier den Betroffenen des Hochwassers in der Katastrophenregion Solidarität und Hilfe versprach, sieht man Laschet im Hintergrund mit Umstehenden lachen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil schrieb auf Twitter, er sei sprachlos. Laschet hatte sich nach heftiger Kritik in den sozialen Netzwerken mit einer Statement auf Twitter entschuldigt. Er bedauere den Eindruck, der durch eine Gesprächssituation entstanden sei. „Dies war unpassend und es tut mir leid“, schrieb der Kanzlerkandidat.

