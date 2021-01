OLG: Urteil für mutmaßlichen IS-Terroristen erwartet

Der 31-jährige Angeklagte soll mit einer Terrorzelle tadschikischer Landsleute Anschläge in Deutschland und Albanien geplant haben.

Düsseldorf. Ein 31-Jähriger steht in Düsseldorf vor Gericht, weil er für den IS Mord- und Terroranschläge geplant haben soll. Am Dienstag fällt das Urteil.

Im Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Terroristen wird an diesem Dienstag (26. Januar) um 11 Uhr das Urteil des Düsseldorfer Oberlandesgerichts (OLG) erwartet.

+++ Nachrichten direkt ins Postfach: Hier können Sie sich für unsere kostenlosen Newsletter anmelden!+++

Der 31-Jährige hat laut Anklage mit einer Terrorzelle tadschikischer Landsleute Mord- und Terroranschläge in Deutschland und Albanien geplant. Die Bundesanwaltschaft hat achteinhalb Jahre Haft für den Mann aus Wuppertal beantragt. Die Vorwürfe hätten sich im Wesentlichen bestätigt.

Verteidiger weisen die Vorwürfe zurück

Dies sehen die Verteidiger anders: Weder sei ihr Mandant IS-Mitglied gewesen, noch seien ihm ein geplanter Auftragsmord in Albanien sowie der geplante Mord an einem Islamkritiker in Düsseldorf zuzurechnen. Einen konkreten Strafantrag stellten sie nicht.

Laut Anklage folgte der Mann der Aufforderung hochrangiger IS-Funktionäre. Nur die Tatvorwürfe der Terrorfinanzierung und der Beschaffung einer Anleitung für einen Terroranschlag ließen die Ermittler gegen den Angeklagten fallen. (dpa)