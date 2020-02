„Nur Verachtung“: Grünen-Chef geht auf Arbeitsminister los

Hartz IV-Empfängern sollte nach Ansicht mehrerer Arbeitsminister der Union auch künftig die Unterstützung komplett entzogen werden können, falls sie nicht kooperieren. Sonst „läuft das System ins Leere“, hatte NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) gesagt. Das sei auch aus der Sicht des Bundesverfassungsgericht zulässig, betonten die Politiker.

Felix Banaszak, Vorsitzender der Grünen in NRW, reagiert ungewöhnlich scharf auf diese Haltung der CDU-Minister. „Vor ein paar Tagen habe ich Herrn Laumann ein Herz für Arbeitnehmer bescheinigt. Aber für erwerbslose Menschen hat er offenbar nur Verachtung übrig. Anders ist der Vorschlag, ihnen das Geld komplett zu streichen, nicht zu erklären“, sagte Banaszak dieser Redaktion.

Grünen-Chef: CDU-Minister verhalten sich wie „Volks-Erzieher“

„Laumann und Co. sollten sich um Zukunftschancen kümmern. Stattdessen gefallen sie sich offenbar in der Rolle von Richtern oder Volks-Erziehern“, sagte der Duisburger weiter. Wenn man möchte, dass Menschen wieder in Arbeit kommen, müsse man ihnen den Weg dahin erleichtern, statt ihnen auch noch das Existenzminimum zu streichen. Mit dem sozialen Gewissen der CDU sei es offenbar nicht weit her, so Banaszak.

Das Bundesverfassungsgericht hatte im vergangenen Jahr entschieden, dass der Staat Hartz-IV-Empfängern künftig nicht mehr so schnell und so weitreichend Leistungen kürzen darf wie bisher. Grundsätzlich seien Sanktionen aber zulässig.