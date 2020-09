Brand in Flüchtlingscamp NRW will bis zu 1000 Flüchtlinge aus Moria aufnehmen

Düsseldorf. Nach dem Brand des Flüchtlingscamps Moria hat Armin Laschet humanitäre Hilfe zugesichert. Der NRW-Ministerpräsident zeigte sich bestürzt.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will bis zu 1000 Flüchtlinge aus dem fast vollständig abgebrannten griechischen Flüchtlingscamp Moria aufnehmen. Das kündigte er am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf an.

Dies habe er mit dem stellvertretenden NRW-Ministerpräsidenten und Landesflüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) abgestimmt, fügte Laschet hinzu. Er hatte das Flüchtlingslager Moria Anfang August gemeinsam mit Stamp besucht, hatte die Reise aber aus Sicherheitsgründen abbrechen müssen.

„Die Bilder aus Moria sind bestürzend. Die Menschen auf der Flucht haben nach dem Feuer alles verloren, selbst das einfache Dach über dem Kopf“, erklärte er seinen Vorstoß. „Hier ist schnelle humanitäre Hilfe erforderlich.“ Er habe dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis bereits direkte Hilfe angeboten. Auch im Kurznachrichtendienst Twitter zeigte sich Laschet bestürzt über das Unglück:

Die schrecklichen Bilder des brennenden Moria müssen Europa endlich wachrütteln. Habe heute Premierminister @kmitsotakis u der Bundesregierung schnelle humanitäre Hilfe Nordrhein-Westfalens vor Ort angeboten.Wir sind auch bereit, sofort weitere Kinder u ihre Familien aufzunehmen — Armin Laschet (@ArminLaschet) September 9, 2020

Laschet verspricht: „Der Hilferuf aus Moria wird in NRW gehört“

„Wir brauchen jetzt beides: Eine schnelle Soforthilfe für Moria und eine nachhaltige, europäische Hilfe bei der Aufnahme von Kindern und Familien.“ Der Bundesregierung habe er Unterstützung bei der Ausstattung angeboten – „mit Zelten, Medikamenten und allem, was es jetzt besonders dringend braucht“, berichtete Laschet.

„Jetzt kommt es darauf an, dass Griechenland genau sagt, was es braucht. Der Hilferuf aus Moria wird in Nordrhein-Westfalen gehört.“ (dpa / afp)