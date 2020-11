NRW warnt Schulen vor Guerilla-Protest der Masken-Muffel

Das NRW-Schulministerium hat die Schulen im Land vor einer bundesweiten Protestaktion gegen das Maske-Tragen gewarnt. Die Initiative „Querdenken 711“ habe für den 9. November deutschlandweit an 1000 Schulen Aktionen gegen die Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung angekündigt, teilte Staatssekretär Mathias Richter (FDP) den Schulleitungen in einer Mail am Mittwochnachmittag mit.

Schüler sollen auf dem Schulweg abgefangen werden

Die Aktivisten wollten Schüler „auf dem Schulweg ansprechen und diesen unwirksame Masken mit einem Logo der Initiative und eine CO2-Messung unter den Masken der Kinder anbieten, um auf die angebliche Gefährlichkeit und Unwirksamkeit der Masken hinzuweisen“, so Richter. Obwohl nicht auszuschließen ist, dass einige Eltern die Ziele der „Querdenken“-Initiative teilen, hat die Landesregierung klargestellt, dass Schülern die Teilnahme an derartigen Aktionen nicht durch Beurlaubung vom Unterricht ermöglicht werden darf.

Es werde empfohlen, die Elternmitwirkungsgremien im Vorfeld entsprechend zu informieren. Außerdem sollten die Schüler sensibilisiert werden. Eine Teilnahme von Schulen an derartigen „Aktionen“ komme unter dem Gesichtspunkt schulischer Neutralität und aus Gründen des Infektionsschutzes nicht in Betracht, erklärte Richter.

Vor dem Schulministerium wurde bereits gegen die Masken-Pflicht demonstriert

Welche der 6000 NRW-Schulen in die Initiative "Querdenken 711" eingebunden werden sollen, ist bislang unklar geblieben. Im Rahmen der verschärften Corona-Maßnahmen hatte NRW die Maskenpflicht wieder an allen Schulen eingeführt. Ab Klasse 5 gilt sie auch am Sitzplatz im Unterricht. Dagegen regt sich bei einigen Eltern Protest. Zuletzt war es zu einer Demonstration vor dem Behördengebäude von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) in Düsseldorf gekommen.