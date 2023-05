NRW-SPD: Innenpolitikexperte will neuer Parteichef werden

Essen/Düsseldorf. Noch im Mai will die Fraktion der NRW-SPD eine neue Führung wählen. Ein erster Kandidat hat jetzt seine Bewerbung für den Posten verkündet.

Der Innenpolitikexperte Sven Wolf will SPD-Fraktionschef im nordrhein-westfälischen Landtag werden. Der 47-jährige Remscheider kündigte seine Bewerbung am Dienstag in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Brief an die Fraktion an. Der Rechtsanwalt warf damit als erster Bewerber für die Nachfolge von Fraktionschef Thomas Kutschaty seinen Hut in den Ring. Lesen Sie hier: NRW-SPD will Personalfragen bis zur Sommerpause klären

NRW-SPD: Über weitere Bewerbungen wenig bekannt

„Ich will den Menschen durch unsere Arbeit zeigen, dass wir Lösungen für die Probleme unserer Zeit haben“, sagte Wolf am Dienstag auf dpa-Anfrage. Der Start der schwarz-grünen Landesregierung in NRW sei „ideen- und antriebslos“ gewesen. NRW könne mehr. Dazu wolle er seinen Beitrag leisten. Zuerst hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet. Auch interessant: NRW-SPD: Vize Marc Herter soll Partei übergansweise führen

Sven Wolf stellt sich Ende Mai bei der NRW-SPD zur Wahl. Foto: Federico Gambarini/dpa

Über weitere Bewerbungen für die Spitze der größten Oppositionsfraktion im Landtag wurde zunächst nichts bekannt. Die SPD-Fraktion will am 23. Mai eine neue Führung wählen. Der bisherige Fraktionschef Kutschaty hatte im März seinen Rückzug von der Fraktionsspitze angekündigt und ist auch als SPD-Landesparteichef zurückgetreten. Lesen Sie hier: SPD NRW: Ambitionen? So reagieren Link, Özdemir und Philipp

NRW-SPD auf historischem Tiefstand

Die nordrhein-westfälische SPD war bei der Landtagswahl Mitte Mai 2022 auf einen historischen Tiefstand von 26,7 Prozent abgesackt. Kutschaty war seit 2021 Chef des größten SPD-Landesverbandes und seit 2018 Fraktionschef.

