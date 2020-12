Windräder NRW-Regierung strebt "faire Windenergie" an

Düsseldorf Neue Abstandregel 1000 Meter. NRW orientiert sich an den Regeln des Bundes und glaubt, dass die Ausbauziele erreichbar sind.

NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) hat den Gesetzentwurf für neue Abstandsregeln bei Windrädern verteidigt. „Wir wollen eine faire Windenergie“, sagte sie am Mittwoch. Der Kurs der Landesregierung berücksichtige die Interessen von Anwohnern, Investoren, Klima- und Naturschützern und biete „Raum für Wind und Raum fürs Wohnen“.

Die schwarz-gelbe Regierung wollte ursprünglich einen Mindestabstand von 1500 Metern zwischen Wohnbebauung und Windkraftanlagen. Der Gesetzentwurf orientiert sich an den Regeln des Bundes und sieht nur noch einen Mindestabstand von 1000 Metern von Windrädern – auch von den neuen, bis zu 240 Meter hohen Anlagen – zu Flächen mit mindestens zehn „zusammenstehenden“ Wohngebäuden vor. Gewerbe- und Industriegebiete wären davon nicht „geschützt“, wie Scharrenbach sagte. Bereits genehmigte Anlagen genießen Bestandsschutz.

Ausbauziele bleiben

Die Akzeptanz der Bevölkerung für Windkraftanlagen habe "über die Jahre gelitten", vor allem in bestimmten Regionen, so die Ministerin.

NRW hält an dem Ziel fest, die Leistung der Windenergie bis zum Jahr 2030 von derzeit 5,9 auf 10,5 Gigawatt zu erhöhen. Dies wäre mit den angestrebten Abstandsregeln zu erreichen, so die Ministerin. Das Gesetz soll bis zum Sommer in Kraft treten.