NRW-Regierung berichtet über Corona-Maßnahmen

Düsseldorf. Im Landtag NRW tagt der Gesundheitsausschuss. Die Coronaschutzverordnung wurde nur für diese Woche verlängert. Sagt Laumann wie es weitergeht?

NRW-Gesundheitsminister Laumann berichtet vor Landtagsausschuss zur Corona-Lage

NRW-Coronaschutzverordnung zuletzt nur um eine Woche verlängert

Abstimmung über bundeseinheitliche Maßnahmen beim Coronaschutz läuft noch

Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in NRW deutlich gestiegen

Wie geht es weiter in NRW mit den Maßnahmen im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus? NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) wird an diesem Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtag NRW dazu berichten.

Noch ist offen, inwieweit weitere Verschärfungen vorgesehen sein könnten. Die jüngste Coronaschutzverordnung in NRW wurde zuletzt nur um eine Woche verlängert und gilt vorläufig bis einschließlich Montag, 26. April. Grund dafür ist die Absicht der Bundesregierung, bundesweit einheitliche Maßnahmen zu verabschieden. Die Beratungen über das Bundesinfektionsschutzgesetz laufen jedoch noch. Der Bundestag soll an diesem Mittwoch abstimmen, der Bundesrat soll an diesem Donnerstag abstimmen.

Corona in NRW: Vorerst keine Aussichten auf Lockerungen

"Bei günstiger Entwicklung des Infektionsgeschehens wird die Verordnung bereits mit Ablauf des 26. April geändert werden durch Öffnungen der Außengastronomie, von Theatern, Konzert- und Opernhäusern und Kinos sowie des kontaktfreien Sports im Innenbereich und des Kontaktsports im Außenbereich", lautet Paragraf 19 der Coronaschutzverordnung in NRW zum "Inkrafttreten" und "Außerkrafttreten" der geltenden Regeln; die Frist wurde bereits zig-fach verschoben - mit jeder bis dato erfolgten Verlängerung der Regelungen.

Derzeit spricht nichts dafür, dass Lockerungen in NRW auf absehbare Zeit in Aussicht stehen könnten: Die Sieben-Tages-Inzidenz ist den Daten des Robert-Koch-Instituts am Mittwoch in NRW auf 170,5 gestiegen und liegt nun zehn Punkte höher als der Bundesdurchschnitt, nachdem NRW in der vergangenen Woche noch lange unter dem Bundesdurchschnitt lag. Über 6000 Neuinfektionen waren an diesem Dienstag laut RKI in NRW registriert worden, das waren etwa 1600 Neuinfektionen mehr als am Mittwoch vergangener Woche und gut 2600 mehr als am Mittwoch vor vier Wochen.

In wesentlichen Punkten verschärft worden waren die Coronaschutzregeln in NRW zuletzt Anfang April. Seitdem gilt unter anderem die sogenannte Corona-Notbremse, die Lockerungen erst dann möglich macht, wenn der Inzidenzwerte je Großstadt oder Landkreis an sieben Tagen in Folge unterhalb des Wertes 100 sinkt. Doch auf sinkende Zahlen deutet derzeit so gut wie nichts hin: In NRW hatten am Mittwoch aktuell 49 der 53 Großstädte und Kreise eine Inzidenz höher als 100.

