NRW-Polizeiskandal: Innenminister gibt neuen Stand

Düsseldorf. Im Skandal um rechtsextreme Chats bei der NRW-Polizei will Innenminister Reul über den aktuellen Stand berichten. Der Fall könnte sich ausweiten.

Im Skandal um Chatgruppen mit rechtsextremen Inhalten bei der NRW-Polizei will Innenminister Herbert Reul (CDU) dem Landtag über neue Entwicklungen berichten. Offensichtlich sind zahlreiche Hinweise auf weitere Fälle eingegangen. Der Innenausschuss des Parlaments wird sich am heutigen Donnerstag um 13.30 Uhr mit dem Thema beschäftigen.

Bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen waren fünf Chatgruppen mit rechtsextremen Inhalten aufgedeckt worden. Bislang wurden 30 Polizisten vom Dienst suspendiert. Danach hatte sich Reul in einer E-Mail an alle 50.000 Beschäftigten der NRW-Polizei gewandt und eindringlich dazu aufgerufen, strafrechtlich relevante Inhalte aus dem Kollegenkreis zu melden.

Innenmister Herbert Reul: Rotation von Beamten könnte eine Lösung sein

Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagte Reul, denkbar sei, dass sich rechtsextremistisches Gedankengut im Dienst entwickele. „Wenn jemand im Dienst immer mit denselben kriminellen Gruppen und den Problemen dieser Welt konfrontiert ist, ohne dass sich etwas ändert, dann kann das zu Enttäuschung und Radikalisierung führen.“ Im Einzelfall könne deshalb die Rotation von Beamten eine Lösung sein.

Der CDU-Politiker sprach sich wie auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gegen eine Studie zu Rassismus in der Polizei aus. Eine solche Studie „hilft mir jedenfalls nicht weiter“, so Reul. „Vor allem brauchen wir eine Kultur des Hinguckens, am besten von unten nach oben. Den Polizisten muss klar sein: Ich habe nicht nur einen Job, sondern einen Auftrag.“ Eine Studie zu Rassismus in der Polizei hatten SPD und Grüne gefordert.