NRW: Neues mobiles Datenlabor soll Polizeiarbeit erleichtern

Düsseldorf. Neues Fahrzeug für die NRW-Polizei: Digitale Daten wie Zeugenfotos können nun am Einsatzort erfasst werden. 400.00 Euro kostet das mobile Labor.

Ein mobiles Datenerfassungs- und Analyselabor (Modal) soll die Arbeit der nordrhein-westfälischen Polizei am Einsatzort erleichtern. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) stellte das Fahrzeug am Dienstag im Landeskriminalamt Düsseldorf vor - und sprach dabei von einem Baustein, mit dem sich die Digitalisierung der Kriminalität begegnen lasse.

Das mobile Labor ermögliche es, vor Ort Daten zu erfassen, zu sichern und in das Polizeinetz einzupflegen. Datenauswertungen, beispielsweise von sichergestellten USB-Sticks, Computern oder Handys, mussten bislang auf Polizeiwachen durchgeführt werden. Ein bisweilen zeitaufwendiger Prozess. Durch die Technik im neuen Fahrzeug soll der Vorgang beschleunigt werden.

NRW: Polizei-Fahrzeug dient als Wlan-Hotspot

Zudem diene das Fahrzeug als Wlan-Hotspot und fahrender Datenspeicher. Dadurch könnten Zeugen künftig schon am Einsatzstellen Bilder und Videos an die Polizei übermitteln. Bei Anschlägen oder großen Schadensereignissen spiele das eine wichtige Rolle, heißt es von der Behörde.

Zum Einsatz könnte das Fahrzeug beispielsweise bei größeren Missbrauchskomplexen, bei Fällen organisierter Kriminalität oder Extremismuslagen kommen. Sprich: Bei Einsätzen, bei denen schnell größere Mengen digitaler Daten ausgewertet werden müssen. Das mobile Labor steuere dann vom Landeskriminalamt in Düsseldorf aus sämtliche Einsatzorte in NRW an, um die Polizeikräfte zu unterstützen, erklärte eine Sprecherin des Innenministeriums.

Mobiles Polizei-Labor kostet rund 400.000 Euro

Das Fahrzeug wurde von Polizisten des seit 2018 bestehenden "Cybercrime-Kompetenzzentrums" konzipiert. Minister Reul: "Die IT-Ermittler haben jedes Details mit Bedacht ausgewählt. Wir haben also hier etwas von Polizisten für Polizisten."

Die Kosten für das mobile Labor belaufen sich demnach auf rund 400.000 Euro. Das Fahrzeug biete drei Arbeitsplätze, einen luftgefederten Serverschrank für den Betrieb auch während der Fahrt und ein Rechenzentrum mit 100 Terabyte Speicher.

Jeden Dienstag alles Wissenswerte zur Bundestagswahl direkt in ihr Postfach: Hier kostenlos für den WAZ-Wahl-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Landespolitik