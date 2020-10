NRW-Ministerin Ina Scharrenbach in häuslicher Quarantäne

Weil eine Person aus ihrem Büroumfeld positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sagte NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Freitagmorgen eine Pressekonferenz ab und begab sich umgehend in häusliche Quarantäne. Bei einem Schnelltest wurde bei der Ministerin keine Covid-19-Infektion festgestellt. Das zuständige Gesundheitsamt prüft nun, ob die Politikerin dennoch in Quarantäne bleiben muss. „Passt weiter auf Euch auf und allen Corona-Infizierten gute und schnelle Genesung!“, twitterte die 44-Jährige aus der Quarantäne heraus.

Scharrenbach wollte am Freitag eine Wohnungsmarktprognose für NRW vorstellen. Eine Viertelstunde vor dem Termin kam die Absage. Die Staatskanzlei geht in einer ersten Einschätzung nicht davon aus, dass sich andere Kabinettsmitglieder nun ebenfalls in Quarantäne begeben müssen. In einer Mitteilung hieß es: "Auswirkungen auf das Landeskabinett und anstehende Beratungen ergeben sich nicht. Sitzungen des Landeskabinetts zuletzt haben teils als Video-Konferenz stattgefunden, teils als Präsenzsitzung. Hierbei wurden jederzeit konsequent die Abstands- und Hygieneregeln beachtet und eingehalten. In der aktuellen Woche hat es kein persönliches Treffen des Landeskabinetts gegeben."

Scharrenbach hatte allerdings erst am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz zum Schulstart nach den Herbstferien Kontakt zu NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP).