Düsseldorf. Obwohl der Nahverkehr in NRW in katastrophalem Zustand ist, wurden von der früheren Landesregierung offenbar Bundesmittel nicht abgerufen.

NRW ließ offenbar Hunderte Millionen für ÖPNV liegen

Die frühere rot-grüne Landesregierung hat nach Berechnungen von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) allein im Jahr 2016 fast 630 Millionen Euro an Bundesmitteln für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nicht ausgegeben.

„Nordrhein-Westfalen hat im Verantwortungsbereich der Vorgängerregierung bis zum 31. Dezember 2016 Ausgabereste in Höhe von insgesamt 626.711.554,18 Euro gebildet“, heißt es in einer aktuellen Vorlage des Ministeriums für die Sitzung des Verkehrsausschusses im Landtag an diesem Mittwoch.

Die schwarz-gelbe Landesregierung habe das Geld, das nicht an den Bund zurückgezahlt werden müsse, inzwischen für „eine breit angelegte ÖPNV-Offensive mit einer Vielzahl von Projekten“ verplant, so Wüst. Warum die für den ÖPNV in NRW dringend benötigten Mittel unter Rot-Grün nicht abgerufen wurden, blieb zunächst unklar. Der Bundesrechnungshof hatte zuletzt kritisiert, dass einige Länder die sogenannten Regionalisierungsmittel aus Berlin nicht vollständig abgerufen bzw. zu anderen Zwecken verwendet hätten. Die Grünen hatten selbst mit einem Berichtswunsch an Wüst das Thema auf die Tagesordnung des Verkehrsausschusses setzen lassen.