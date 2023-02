NRW: Laut Bundespolizei fast täglich Personen im Gleis

NRW. Der Zugunfall in Recklinghausen, bei dem ein Junge starb, ist außergewöhnlich tragisch. Doch "Personen im Gleis" sind leider keine Ausnahme.

Nach dem schrecklichen Unfall in Recklinghausen, bei dem zwei Jungen von einem Güterzug erfasst worden waren, ist der Grund, weshalb sich die beiden Kinder an der Strecke befanden, noch unklar. Bei dem tragischen Unglück starb ein Zehnjähriger. Ein Neunjähriger wurde schwer verletzt.

Vergleichbare Fälle, wie der aktuelle Zugunfall in Recklinghausen, habe die Polizei in jüngster Vergangenheit glücklicherweise nicht verzeichnet, sagt deren NRW-Pressesprecher Jens Flören. Doch dass sich Personen an den Gleisen aufhielten, sei alles andere als eine Ausnahme. Beinahe täglich beschäftige das die Bundespolizei.

NRW: Laut Bundespolizei betreten einige die Gleise, um etwa den Weg abzukürzen

Es handele sich dabei nicht nur um spielende Kinder oder Jugendliche, sondern auch um Erwachsene, die die Gleise - beziehungsweise das nicht öffentliche Bahnbetriebsgelände - betreten würden, um beispielsweise den Weg abzukürzen.

"Bei solchen Einsätzen ist für die Bundespolizei stets höchste Eile geboten", so Flören. Blaulicht und Martinshorn hätten bei diesen Einsätzen die beabsichtigte Wirkung, dass sich die Personen schnell aus dem Gleisbereich entfernten. Man nehme dabei bewusst in Kauf, dass die Betreffenden unerkannt bleiben: "Hauptsache, die Personen verlassen den Gefahrenbereich."

Sogwirkung von Zügen: Ausweichen ist unmöglich

Züge haben einen langen Bremsweg und eine sogenannte Sogwirkung: Fährt ein Zug ein, bringt er einen schnellen Luftstrom mit sich, wodurch in seiner Nähe Unterdruck entsteht. Dieser erzeugt einen Sog zum Zug hin. "Sie können nicht ausweichen!", heißt es in einer Publikation der Bundespolizei, die in enger Abstimmung mit der Deutschen Bahn AG regelmäßig etwa an Schulen oder Kindergärten über die tückischen Gefahren von Bahnstrecken informiert. Darüber, dass man sich in keinem Fall an die Bahnsteigkannte setzen, dort toben oder jemanden schubsen sollte - und warum man die weiße Sicherheitsabstandslinie zum Gleis nicht überschreiten darf.

Schrecklicher Unfall in Recklinghausen Schrecklicher Unfall in Recklinghausen In Recklinghausen sind am Donnerstagabend zwei Kinder von einem Güterzug erfasst worden. Ein Zehnjähriger starb, ein Neunjähriger wurde schwer verletzt. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) machte sich in der Nacht ein Bild am Unglücksort. Auch für die Rettungskräfte war der Einsatz belastend. Die Polizei ermitttelt. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Dass Lebensgefahr laut Bundespolizei auch durch stromführende Teile bestehe, zum Beispiel durch Oberleitungen und Stromschienen, zeige sich wiederholt durch tragische "Stromunfälle", wie Pressesprecher Jens Flören sie nennt. Bei den allermeisten Personenunfällen auf Bahngebiet handele es sich jedoch um Suizide.

